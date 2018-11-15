 Польша спрогнозировала, когда Россия может напасть на Киев | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Польша спрогнозировала, когда Россия может напасть на Киев

Польский премьер Маровецкий считает, что Россия может напасть на Киев, когда построит "Северный поток - 2". В Москве убеждены, что заявления Варшавы продиктованы недобросовестной конкуренцией.

default

Строительство "Северного потока-2"

Заявление Польши о том, что, достроив газопровод "Северный поток - 2", Россия может напасть на Украину, продиктованы недобросовестной конкуренцией. Такое мнение высказал в понедельник, 19 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это неудачное заявление. Здесь все абсолютно ничем не прикрыто, даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции", - уверен он.

Речь идет о высказывании председателя Совета министров Польши Матеуша Моравецкого, с которым тот выступил 17 ноября во время конференции "Будущее трансатлантических отношений" (FOTAR) в немецком Гамбурге.

Дискуссия проходила в здании библиотеки Гамбургского университета, выпускником которого является Моравецкий. Помимо польского премьера в обсуждении приняли участие вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Польша знает позицию Берлина

Премьер Польши, в частности, затронул вопрос о строительстве "Северного потока - 2". "Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект", однако восточные соседи ФРГ "в это не верят", подчеркнул Моравецкий.

Контекст

Ангела Меркель представила в Европарламенте свое видение будущего ЕС под овации и крики неодобрения. Она поддержала идею армии ЕС, пообещала работать над реформой еврозоны и ответила на критику за "Северный поток". (14.11.2018)

Будущее поставок российского газа стало одной из главных тем на Германо-российской сырьевой конференции в Потсдаме. (07.11.2018)

Если после прокладки газопровода окажется, что украинская газотранспортная инфраструктура потеряет свою значимость для России, то, что в этом случае остановит президента России Владимира Путина "от наступления на Киев", спросил он. 

"Россия получит огромные деньги"

"Вы будете удивлены, но я сейчас процитирую Ленина. Он как-то сказал, что капиталисты настолько жадны, что продадут нам веревку, на которой мы их и повесим", - отметил польский премьер. "Европейцы теперь должны платить РФ за газ. Она получит огромные деньги, которые вложит в свою систему обороны, а мы попросим США обеспечить нам безопасность от России ", - добавил он.

Ранее немецкий эксперт Роланд Гётц (Roland Götz) в интервью DW заявил, что санкции США в отношении "Северного потока - 2" имеют долгосрочную цель - вытеснить "Газпром" с европейского рынка.

Смотритетакже:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:57
Now live
02:57 мин

Смогут ли американцы остановить "Северный поток-2"

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Смогут ли американцы остановить "Северный поток-2"  

Труба в никуда: "Газпром" не договорился о поставках газа в ЕС по "Турецкому потоку"  

"Северный поток-2" важен для энергетической безопасности Германии: спецпредставитель ФРГ по России  

Также по теме

Deutschland Berlin PK Poroschenko Merkel

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2" 10.04.2018

Канцлер ФРГ за два месяца резко изменила отношение к проекту "Газпрома" и после встречи с Порошенко фактически потребовала от Кремля гарантий для Украины, считает Андрей Гурков.

Trump-Putin Gipfel in Helsinki

Трамп назвал переговоры с Путиным с глазу на глаз хорошим стартом 16.07.2018

Президенты США и России намерены искать точки соприкосновения.

Finnland Treffen Trump & Putin | Ankunft Donald Trump & Ehefrau Melania

Трамп считает США виновными в ухудшении отношений с Россией 16.07.2018

Президент США заявил об успехе прошедшего в Брюсселе саммита НАТО и неверном освещении этого события в СМИ.

Реклама

Самые читаемые

Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля  

СМИ назвали новую дату объединительного собора в Киеве  

Газовый хаос в Украине: как хронические должники лезут в трубу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно