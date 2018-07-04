 Польша предупреждает об угрозе для Европы газопровода ″Северный поток-2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.07.2018

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Европа

Польша предупреждает об угрозе для Европы газопровода "Северный поток-2"

Глава польского правительства считает, что с помощью газопровода Россия сможет оказывать большое влияние на Европу. Немецкие экологи призвали Конституционный суд остановить строительство.

Погрузка труб для Северного потока-2 на трубоукладчик

Польское правительство считает, что строительство и ввод в эксплуатацию газопровода  "Северный поток-2" может дестабилизировать ситуацию в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая в среду, 4 июля, перед депутатами Европарламента в Старсбурге. "Мы должны со всей четкостью сказать: это не экономический, а политический проект", - цитирует главу польского правительства агентство dpa.

Контекст

Киев эмоционально реагирует на строительство газопровода "Северный поток - 2" в обход Украины. Эта тема заняла главное место в дискуссии об украино-германских отношениях с участием посла ФРГ. (25.05.2018)

Украина хочет отделиться от общей с Россией энергосистемы и присоединиться к европейским сетям. Что ей предстоит сделать, и не вырастут ли цены на электроэнергию? (27.06.2018)

В Таллинне считают, что новым газопроводом РФ хочет "проникнуть" в европейскую политику. Ранее Белый дом также поддержал идею сворачивания строительства газопровода. (02.07.2018)

По словам Моравецкого, газопровод предоставит России возможность оказывать "большое влияние на европейскую экономику и политику".  Польша, как и большинство стран Балтии, выступает за прекращение строительства. В понедельник, 2 июля, с аналогичным призывом выступил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. В интервью немецкой газете Die Welt он назвал "Северный поток-2" рычагом, "с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику ".

Экологи подали конституционную жалобу

Ранее, 3 июля, Союз защитников природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, Nabu) подал жалобу в Федеральный конституционный суд с требованием прекратить дноуглубительные работы до вынесения окончательного решения суда в Карлсруэ. Экологи утверждают, что в результате строительства нового трубопровода между Россией и Германией будет нанесен вред морским животным и растениям, находящимся под угрозой исчезновения. Кроме того, газопровод не нужен для обеспечения надежных поставок природного газа в Германию.

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году. Пропускная способность трубы 55 млрд кубических метров газа в год

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    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

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