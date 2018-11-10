Польша празднует 100-летие восстановления независимости

В воскресенье, 11 ноября, Польша отмечает День независимости, обретенной с окончанием Первой мировой войны. В связи с этой датой по всей стране прошла серия торжественных мероприятий. Основные торжества состоялись в центре польской столицы на площади Юзефа Пилсудского.

В мероприятии в Варшаве приняли участие президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Они возложили венок к Мемориалу польским борцам за независимость. На мероприятии также присутствовал глава Европейского совета Дональд Туск, который является уроженцем Польши. Он призвал соотечественников к единству, отметив, что порой поляки "чересчур сильно" спорят о своей стране. Однако, по словам Туска, их "любовь к родине гораздо сильнее ссор".

Польша празднует независимость

Торжества и богослужения, посвященные столетию восстановления Польшей независимости, утерянной в восемнадцатом веке, начали проводиться по всей стране уже накануне. Тысячи людей приняли участие в памятных мероприятиях.

На 11 ноября в Варшаве было запланировано проведение марша националистов и правых радикалов, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Мэр столицы Ханна Гронкевич-Вальц даже пыталась запретить мероприятие, однако суд не поддержал ее решение. После вердикта суда представители правительства призвали отметить национальный праздник совместным маршем.

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