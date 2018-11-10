 Польша празднует 100-летие восстановления независимости | Новости из Германии о Европе | DW | 11.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Польша празднует 100-летие восстановления независимости

В отличие от других европейских стран 11 ноября Польша празднует День независимости, обретенной с окончанием Первой мировой войны.

Матеуш Моравецкий возлагает венок у Мемориала польских борцов за независимость

Матеуш Моравецкий возлагает венок у Мемориала польских борцов за независимость

В воскресенье, 11 ноября, Польша отмечает День независимости, обретенной с окончанием Первой мировой войны. В связи с этой датой по всей стране прошла серия торжественных мероприятий. Основные торжества состоялись в центре польской столицы на площади Юзефа Пилсудского.

В мероприятии в Варшаве приняли участие президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Они возложили венок к Мемориалу польским борцам за независимость. На мероприятии также присутствовал глава Европейского совета Дональд Туск, который является уроженцем Польши. Он призвал соотечественников к единству, отметив, что порой поляки "чересчур сильно" спорят о своей стране. Однако, по словам Туска, их "любовь к родине гораздо сильнее ссор".

Польша празднует независимость

Контекст

Еврокомиссия намерена наказать Польшу. Применение статьи 7 Договора о Европейском Союзе может повлечь для Варшавы самые негативные последствия, считает Бернд Ригерт. (21.12.2017)

Наличие ксенофобских слоганов на прошлом марше не является основанием для его запрета в текущем году, решил суд в Варшаве. Накануне мэр города запретила шествие. (09.11.2018)

Торжества и богослужения, посвященные столетию восстановления Польшей независимости, утерянной в  восемнадцатом веке, начали проводиться по всей стране уже накануне. Тысячи людей приняли участие в памятных мероприятиях.

На 11 ноября в Варшаве было запланировано проведение марша националистов и правых радикалов, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Мэр столицы Ханна Гронкевич-Вальц даже пыталась запретить мероприятие, однако суд не поддержал ее решение. После вердикта суда представители правительства призвали отметить национальный праздник совместным маршем.

Смотрите также:

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Бреславль, Бреслау, Вроцлав

    По легенде, Вроцлав был основан чешским князем Вратиславом, правившим в 915-921 годах. От его имени и происходит название этого населенного пункта. Город был столицей польского княжества Силезия, находился под властью королевства Богемия, входил в состав Пруссии. Ныне - один из самых крупных (четвертый по количеству населения) и старинных городов Польши.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Без суеты

    Историческим центром Вроцлава является средневековая Рыночная площадь в обрамлении старинных особняков с разноцветными фасадами. Практически в каждом доме на первом этаже - кафе, ресторан или магазинчик. Даже в самые оживленные дни здесь царят умиротворение и покой: хотя Вроцлав - город достаточно большой (более 600 тысяч жителей), жизнь в нем идет размеренной поступью.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чудо Вроцлава

    Ратуша на Рыночной площади - главная архитектурная достопримечательность Вроцлава. Зданию уже более 700 лет. Поначалу это была одноэтажная постройка, которая расширялась и надстраивалась, не отставая от растущего города. Ныне ратуша демонстрирует пестрое смешение стилей: от Ренессанса до готики. Во время Второй мировой она осталась единственным уцелевшим зданием - бомбы превратили город в руины.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Университет с богатой историей

    Первая попытка основания Вроцлавского университета датируется 1505 годом. Но официально вуз был открыт 15 ноября 1702 года. Уже в 19-м веке он владел богатой библиотекой, астрономической обсерваторией, ботаническим садом, зоопарком и картинной галереей. После передачи города Бреслау Польше немецкий университет был преобразован в польский государственный.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Италия на Одере

    Когда-то Вроцлав называли "цветком Европы". Историческому центру города более 1000 лет. От его вымощенных булыжниками улочек и тенистых аркад веет аурой итальянских городов.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    100 мостов

    Вроцлав также называют городом 100 церквей и 100 мостов. Город раскинулся на берегах Одера и его притоков - на островах между многочисленными каналами. Неслучайно его считают польской Венецией.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Один краше другого

    Стальной Тумский мост над рекой Одер был построен в 1889 году и заменил старый деревянный. Сегодня он закрыт для автомобильного движения.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Достижение техники и архитектуры

    Редзинский мост - самый высокий и протяженный в Польше - достигает 122 метров в высоту и 1,7 километра в длину.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Многофункциональный памятник

    В 1913 году, когда Бреслау был частью Германии, в честь столетней годовщины Битвы народов в городе по проекту немецкого архитектора Макса Берга построили грандиозный "Зал Столетия" или "Народный дом". Этот культурно-спортивный комплекс рекордных для своего времени габаритов и по сей день служит уникальным образцом строений из железобетона. В 2006 году он стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Вроцлав - культурная столица Европы 2016

    Вроцлав - город мостов и церквей

    Чего только нет во Вроцлаве

    Вроцлав - город многовековой истории и современной культуры. Биеннале медиаискусства - одно из важнейших художественных событий Центральной Европы - проходит именно здесь. Добраться до Вроцлава можно и на поезде, и на самолете. По городу ходят автобусы и трамваи, есть и сеть автоматического проката велосипедов. А вот чего нет во Вроцлаве, так это троллейбусов.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 04:50
Now live
04:50 мин

Итоги и уроки Первой мировой войны

Контекст

Вроцлав - город мостов и церквей

Польский город Вроцлав, наряду с испанским Сан-Себастьяном, стал в 2016 году культурной столицей Европы. DW представляет "цветущую Венецию" на Одере. (18.01.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сикорский в "Немцова.Интервью": Мне нравятся россияне в России. Но когда они приходят с оружием - я сопротивляюсь  

Рост протестного движения в Польше: чего боятся поляки (10.08.2017)  

Итоги и уроки Первой мировой войны  

Реклама

Самые читаемые

Бунт в таджикской колонии: в кого стрелял спецназ  

Почему и куда из Германии уезжают немцы?  

СМИ сообщили новые подробности об агенте ГРУ в Австрии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно