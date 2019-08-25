 Польша и Франция договорились улучшить взимоотношения | Новости из Германии о Европе | DW | 03.02.2020

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Европа

Польша и Франция договорились улучшить взимоотношения

Роли стран-участниц ЕС после "Брекзита" необходимо пересмотреть, считает президент Польши Дуда. А французский лидер Макрон предложил провести саммит стран "Веймарского треугольника" с участием канцлера ФРГ.

Französischer Präsident Macron besucht Polen (imago images/Eastnews/R. Oleksiewicz)

Польша и Франция будут по-новому выстраивать свои отношения друг с другом, усилив сотрудничество. Об этом договорились в Варшаве в понедельник, 3 февраля, президенты этих стран Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда. Они особо отметили растущее значение двусторонних отношений после состоявшегося 1 февралявыхода Великобритании из состава Европейского Союза.

По мнению Дуды, Евросоюзу необходима новая "архитектура". "Роли в ЕС должны быть перераспределены", считает польский президент. В свою очередь Макрон предложил в ближайшие месяцы провести трехсторонний саммит с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). В последний раз встреча в формате "Веймарского треугольника" - Германии, Франции и Польши - прошла в феврале 2011 года.

Судебная реформа в Польше попала под критику Еврокомиссии

Кроме того, Макрон выразил обеспокоенность судебной реформой в Польше, которую инициировала правящая партия "Закон и справедливость". Он призвал усилить диалог между Варшавой и Европейской комиссией. Эта реформа уже стала объектом критики со стороны Еврокомиссии. Брюссель обвиняет Варшаву в систематическом ограничении независимости органов правосудия и нарушении принципа разделения властей. В ноябре 2019 года Европейский суд в Люксембурге постановил, что право министра юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы идет вразрез с нормами ЕС.

Контекст

Кроме того, президент Франции призвал укрепить обороноспособность Европы. Речь не идет о создании альтернативы НАТО, оговорил Макрон. Дуда заявил, что Польша заинтересована в участии в немецко-французском проекте создания нового танка.

Париж - за "взыскательный диалог" с Москвой

Президенты Франции и Польши коснулись и темы отношений с Россией. Так, Эмманюэль Макрон вновь выступил за "взыскательный диалог" с Москвой. "Франция не является ни пророссийской, ни антироссийской. Она проевропейская", - подчеркнул он. Отношения Москвы и Варшавы в последние недели обострились из-за высказываний Владимира Путина о роли Польши во Второй мировой войне.

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    Автор: Элла Володина


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