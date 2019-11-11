 Польский Сейм одобрил законопроект о наказании судей за критику | Новости из Германии о Европе | DW | 24.01.2020

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Европа

Польский Сейм одобрил законопроект о наказании судей за критику

В случае принятия закона судей в Польше будут наказывать за критику проводимых правительством реформ в сфере юстиции. Ранее закон отклонил Сенат. Теперь его судьбу решит президент Польши.

Здание польского Сейма в Варшаве

Здание польского Сейма в Варшаве

Сейм Польши в четверг, 23 января, принял законопроект о наказании судей за критику. "За" проголосовали 234 депутата от правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС). "Против" - 211 оппозиционных депутатов, 9 воздержались. Законопроект предполагает наказание судей за критику проводимых правительством реформ в сфере юстиции.

17 января Сенат Польши отверг этот законопроект благодаря тому, что в верхней палате польского парламента представители оппозиции имеют незначительное большинство.

Контекст

Международная неправительственная организация AI обнародовала доклад о ситуации в Польше с 2017 по 2019 годы. (04.07.2019)

Правила назначения судей в Польше нужно изменить, настаивает Совет Европы и Еврокомиссия. Но пока безуспешно. Между тем соответствующий закон вступает в силу 2 апреля. (30.03.2018)

"Против" проголосовали 51 членов Сената, "за" - 48. Теперь судьбу законопроекта решит президент Анджей Дуда, близкий к ЗиС.

"Закон намордника"

В правящей партии заявляют, что реформы нужны для борьбы с коррупцией. Критики опасаются, что будет нанесен удар по независимости органов юстиции. Председатель Верховного суда Польши Малгорзата Герсдорф назвала этот законопроект "законом намордника".

Еврокомиссия с начала 2016 года принимает меры против целого ряда реформ, проводимых в Польше в сфере юстиции. Брюссель обвиняет Варшаву в систематическом ограничении независимости органов юстиции и в подрыве принципа разделения властей.

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    Автор: Элла Володина


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