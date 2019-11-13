 Польские спецслужбы задержали праворадикалов, готовивших теракт | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2019

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Европа

Польские спецслужбы задержали праворадикалов, готовивших теракт

Польских праворадикалов подозревают в том, что они готовили теракты, ориентируясь на преступления Брейвика в Норвегии и нападение на новозеландские мечети.

Польские националисты

Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в подготовке терактов с применением взрывчатых веществ. Об этом сообщил в среду, 13 ноября, представитель министерства, которое координирует работу спецслужб. По его словам, задержания произошли еще 10 ноября в Варшаве и Щецине. Во время обыска в квартирах подозреваемых обнаружены химикаты для производства взрывчатки, огнестрельное оружие, ядовитые вещества и наркотики.

Контекст

Где проходят границы допустимого в искусстве и кому их устанавливать? В Украине в роли цензоров пытаются выступать праворадикалы, а правоохранительные органы смотрят на это сквозь пальцы. (01.02.2019)

В Польше 13 октября прошли парламентские выборы. Победу на них одержали правые консерваторы партии Качиньского. По данным экзитполов, они вновь получают абсолютное большинство мандатов в Сейме. (14.10.2019)

По данным спецслужб, мужчины были членами праворадикальных группировок и при подготовке терактов ориентировались на преступления норвежца Андерса Брейвика и австралийца Брентона Тарранта, который застрелил 49 человек в двух новозеландских мечетях. Кроме того, задержанных подозревают в нелегальном хранении оружия и призывах к истреблению этнических и религиозных групп.

Праворадикальный теракт в немецком Галле

В немецком городе Галле, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, 9 октября 27-летний праворадикал Штефан Б. (Stephan B.) застрелил двух человек - проезжавшую мимо синагоги на велосипеде 40-летнюю женщину и 20-летнего мужчину в расположенной неподалеку кебабной. Перед этим он пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Штефан Б. неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард.

Спустя два дня он сознался в преступлении, признав свои правоэкстремистские и антисемитские мотивы. В настоящее время Штефан Б. находится в предварительном заключении. Ему вменяют в вину убийство двух человек и покушение на убийство семи человек. Предполагается, что для теракта он использовал оружие, самостоятельно изготовленное с помощью 3D-принтера.

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Почему в Германии решили не запрещать праворадикальную партию

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Ликующие массы

    В 1938 году во время очередного съезда НСДАП Союз немецких девушек (Bund Deutscher Mädel), женская молодежная организация в составе гитлерюгенда, показал массовое шоу, олицетворявшее единообразие, послушание и динамику. То есть те качества, которые Гитлер особенно ценил в молодежи. В "третьем рейхе" членство в гитлерюгенде фактически было обязательным для всех молодых "арийцев".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Белокурые красавцы

    Культ красоты тела был одной из составляющих национал-социалистической идеологии. Во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине кинодокументалист Лени Рифеншталь с командой из более 40 операторов сняла фильм "Олимпия". В нем Рифеншталь проводит параллели между античными атлетами и спортсменами нацистской Германии, которые у нее все, как на подбор, были белокурыми красавцами.

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Самый большой стадион

    Пришедшие к власти в 1933 году национал-социалисты решили использовать Олимпийские игры 1936 года в целях пропаганды режима. Был построен гигантский спортивный комплекс с новым олимпийским стадионом вместительностью 110 тысяч человек. Этот гигантизм и грандиозное шоу открытия Олимпиады должны были продемонстрировать всему миру величие "третьего рейха".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Гигантомания в камне

    Городом партийных съездов НСДАП Гитлер объявил Нюрнберг: он был идеальным местом для того, чтобы продемонстрировать связь идеологии нацизма с имперским прошлым Германии. На территории площадью 11 кв. километров построили монументальный комплекс. Его архитектура была предназначена восхищать и пугать. Строился комплекс так, чтобы все взоры были устремлены на центральную трибуну, где сидел "фюрер".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Сверхчеловек без лица

    В Нюрнберге проходил и съезд НСДАП, о котором снят знаменитый пропагандистский фильм "Триумф воли". Вермахт представлен в нем в соответствии с идеалами национал-социализма - смелым, решительным и преданным вождю. Одной из целей нацисткой идеологии было создание нового человека - точнее, сверхчеловека, солдата "тысячелетнего рейха", который должен был завоевать "жизненное пространство".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Сувениры из Дахау

    Дизайн "третьего рейха" даже на бытовом, китчевом уровне - это идеология. Неудавшийся художник Гитлер видел одну из своих миссий в том, чтобы развить новый, "правильный" немецкий вкус. Эти фарфоровые фигурки девушки в традиционном народном наряде и немецкой овчарки были изготовлены на фабрике художественного фарфора недалеко от Мюнхена. Работали на ней заключенные концлагеря Дахау.

  • Дизайн третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Знаки различия смертников

    Аккуратно выполненный стенд показывает, какие знаки различия носили в нацистских концлагерях заключенные. Охранники СС должны были сдавать экзамен на знание этих различий. Страшная "наглядная агитация"...

    Автор: Анна Тендитная


Контекст

Убийственная эстетика национал-социализма

Что нацисты считали красивым? Этот вопрос поставили перед собой организаторы выставки "Дизайн "третьего рейха". Она разоблачает эстетику национал-социализма как орудие пропаганды. (18.09.2019)  

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