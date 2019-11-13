Польские спецслужбы задержали праворадикалов, готовивших теракт

Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух мужчин, подозреваемых в подготовке терактов с применением взрывчатых веществ. Об этом сообщил в среду, 13 ноября, представитель министерства, которое координирует работу спецслужб. По его словам, задержания произошли еще 10 ноября в Варшаве и Щецине. Во время обыска в квартирах подозреваемых обнаружены химикаты для производства взрывчатки, огнестрельное оружие, ядовитые вещества и наркотики.
По данным спецслужб, мужчины были членами праворадикальных группировок и при подготовке терактов ориентировались на преступления норвежца Андерса Брейвика и австралийца Брентона Тарранта, который застрелил 49 человек в двух новозеландских мечетях. Кроме того, задержанных подозревают в нелегальном хранении оружия и призывах к истреблению этнических и религиозных групп.
Праворадикальный теракт в немецком Галле
В немецком городе Галле, расположенном в федеральной земле Саксония-Анхальт, 9 октября 27-летний праворадикал Штефан Б. (Stephan B.) застрелил двух человек - проезжавшую мимо синагоги на велосипеде 40-летнюю женщину и 20-летнего мужчину в расположенной неподалеку кебабной. Перед этим он пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Штефан Б. неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард.
Спустя два дня он сознался в преступлении, признав свои правоэкстремистские и антисемитские мотивы. В настоящее время Штефан Б. находится в предварительном заключении. Ему вменяют в вину убийство двух человек и покушение на убийство семи человек. Предполагается, что для теракта он использовал оружие, самостоятельно изготовленное с помощью 3D-принтера.
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Автор: Анна Тендитная