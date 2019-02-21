Польская оппозиция создала союз против евроскептиков

Пять оппозиционных партий Польши объединились в блок "Европейская коалиция", чтобы противостоять националистической политике правящей партии "Право и справедливость".
В свете приближающихся выборов в Европарламент в мае 2019 года пять оппозиционных партий Польши объединились в блок "Европейская коалиция" с целью предотвратить усиление антиевропейских настроений избирателей.
"Мы основываем европейскую коалицию, чтобы защитить Польшу от антиевропейских сил", - заявил председатель либеральной "Гражданской платформы" (ГП) Гжегож Схетына, выступая в воскресенье, 24 февраля, в Варшаве.
Партии в составе "Европейской коалиции"
Кроме ГП, в новый проевропейский союз входят либеральная партия "Современная", Союз демократических левых сил (SLD), Польская народная партия (PSL), партия "зеленых", а также партия "Сейчас!".
Оппозиционные политики обвиняют находящуюся с 2015 года у власти консервативную партию "Право и справедливость" (ПиС) премьер-министра Ярослава Качиньского в стремлении довести Польшу до выхода из ЕС и собираются "защищать страну от тех, кто хочет ослабить позиции Польши в Европейском союзе", подчеркнул Схетына.
С точки зрения критиков правящей партии, с момента ее прихода к власти она стремится подавить свободу слова и СМИ, а также подчинить правосудие влиянию государства.
"Вместе мы хотим продемонстрировать, что возможна и другая, ответственная политика", - подчеркнула Катажина Любнауэр, возглавляющая партию "Современная".
Неприятие политики правящей партии ПиС в отношении ЕС
Как отмечают некоторые эксперты, популярность правящей партии ПиС основывается, в основном, на ее социальной политике. Так, в субботу, 23 февраля, правительство объявило о намерении провести ряд социальных реформ в поддержку молодежи и пенсионеров и выделять для этой цели ежегодно 9,5 млрд евро.
С другой стороны, одним из ключевых пунктов программы партии ПиС является приоритет национальных интересов Польши перед решениями из Брюсселя.
Согласно последним социальным опросам, все оппозиционные партии, входящие в "Европейскую коалицию", набирают суммарно примерно ту же поддержку населения, что и отдельно взятая партия ПиС: около 40 процентов.
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