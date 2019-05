Полуфинал "Евровидения-2019" с участием Лазарева начался в Тель-Авиве

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

Швейцария

Швейцарец Лука Хенни заявил о себе впервые, приняв участие в немецком талант-шоу Дитера Болена "Германия ищет суперзвезду". После победы в нем и выходе первого сингла он долго не покидал верхушки немецких чартов. Его страсть - не только музыка, но и танцы. Понять это нетрудно и по песне "She got me" в стиле данс-поп. И где ее исполнять, как не в израильской столице вечеринок Тель-Авиве?