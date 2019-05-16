Полуфинал "Евровидения-2019" с участием Лазарева начался в Тель-Авиве

На "Евровидении" - крупнейшем музыкальном телевизионном конкурсе в мире - в четверг, 16 мая, в 22 часа по московскому времени начался второй полуфинал. В этом году конкурс проходит в столице Израиля. От России в нем участвует Сергей Лазарев. Три года назад на "Евровидении" в Стокгольме он занял третье место. В интервью DW в Тель-Авиве Лазарев сказал, что стремится к победе.

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Но для этого ему важно пройти сито полуфинала. Вместе с россиянином за последние десять путевок в финал соревнуются исполнители еще из 17 стран. Среди них - фавориты рейтинга букмекерских контор голландец Дункан Лоренс и представитель Швеции Джон Лундвик. Место в первой десятке конкурса букмекеры предсказывают также азербайджанцу Чингизу.

Вероятные победители второго полуфинала

В числе других исполнителей, которым эксперты прочат путевку в финал - швейцарец Лука Хенни, датчанка Леонора, норвежское трио КЕiiNO и представительница Мальты Микела Паче. А вот исполнители из Армении, Латвии, Литвы и Молдавии выступают, скорее, в роли аутсайдеров. Первые десять путевок в финал были разыграны во вторник, 14 мая. Одной из их обладательниц стала белоруска Зена.

Места в финале зарезервированы за пятью странами - самыми крупными донорами Европейского вещательного союза, организатора конкурса - Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, а также - победителем прошлого года. В 2018 году это был Израиль. Германию представляет дуэт Sisters.

Финал «Евровидения-2019» состоится в субботу, 18 мая.

Мадонна и другие трудности «Евровидения-2019»

Как стало известно еще в начале апреля, в этот день на "Евровидении" во время голосования телезрителей выступит американская поп-звезда Мадонна. Однако Европейский вещательный союз официально подтвердил эту информацию только за час до начала второго полуфинала. Мадонна исполнит во время зрительского голосования две песни: старый хит "Like a Prayer" и новую композицию "Future". Это будет мировая премьера еще одной песни из ее нового альбома "Madame X".

С неопределенностью сталкиваются и исполнители. В частности, на репетициях в Израиле не всегда удавалось обеспечить бесперебойное техническое обеспечение номеров не только Сергея Лазарева, но представителей Швеции - Джона Лундвика, Северной Македонии - Тамары Тодовска или Молдавии - Анны Одобеску. Кроме того, последняя репетиция второго полуфинала "Евровидения-2019", проходившая со зрителями в четверг, во второй половине дня, началась почти с получасовым опозданием.

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