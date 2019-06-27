Половину иммигрантов в ФРГ составляют граждане других стран ЕС

В Германию в 2018 году на постоянное место жительства прибыли около 1,585 млн человек, тогда как покинули ее 1,185 млн человек. Тем самым переехавших в ФРГ оказалось на 400 тысяч больше, чем уехавших, сообщило во вторник, 16 июля, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. В 2017 году эта разница была чуть больше - 416 тысяч человек.

87 процентов приехавших - иностранцы

При этом 87 процентов приехавших в Германию на постоянное место жительства в 2018 году имели иностранные паспорта (показатель 2017 года - 89 процентов). 924 тысячи проживавших в ФРГ иностранцев в прошлом году из страны уехали, указано далее в отчете ведомства. В 2018 году из страны уехали 262 тысяч граждан Германии, одновременно в ФРГ вернулись 202 тысячи немцев.

Большинство иммигрантов прибывают в Германию по-прежнему из других стран Евросоюза, прежде всего Румынии, Хорватии и Болгарии. В этой категории приехавших в прошлом году было на 202 тысячи больше, чем уехавших. На втором месте - иммигранты из азиатских стран (аналогичный показатель - 118 тысяч человек), большую часть из них составляли выходцы из Сирии, Индии и Ирана. За ними следуют граждане европейских стран, не входящих в ЕС (85 тысяч человек), и африканских государств (34 тысячи человек).

Среди федеральных земель Германии больше всего в результате притока иммигрантов выросло население Бранденбурга, Баварии и Шлезвига-Гольштейна. На 31 декабря 2018 года население ФРГ составляло 83,019 млн человек, из них 40,967 млн - мужчины и 42,053 млн - женщины, 72,930 млн - граждане страны, 10,089 млн - иностранцы.

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