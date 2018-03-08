 Половине российских семей денег хватает только на еду и одежду | Новости из Германии о России | DW | 22.10.2019

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Россия

Половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

В России растет число семей, которым хватает средств только на еду и одежду. Социологи считают это позитивной тенденцией - в эту категорию перетекают семьи из еще более бедных групп.

вид на российский город

В России растет число семей, денег которым хватает только на покупку еды и одежды, и уже не хватает на товары длительного пользования - например, на компьютер или стиральную машину. Таковы данные Росстата, анализ которых в ночь на вторник, 22 октября, опубликовало агентство РБК. Во втором квартале 2019 года число таких семей выросло на 0,6 процента по сравнению с показателями предыдущего года и составило 49,4 процента.

Контекст

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивлен данным о доходах россиян и просит Росстат разъяснить, почему каждому третьему не хватает денег на обувь для семьи. Карикатурист Сергей Елкин тоже удивлен. (04.04.2019)

Национальные цели по росту доходов россиян и снижению уровня бедности, поставленные президентом России, вряд ли могут быть достигнуты, считают в Счетной палате РФ. (20.05.2019)

В РБК отмечают, что рост в этой категории достигается за счет сокращения той части российских семей, которой хватает денег на еду, но не хватает даже на одежду. Во втором квартале 2019 года таких семей в России было 14,1 процента, что ровно на 2 процента менее, чем годом ранее. В Росстате сообщают, что рост числа семей, денег которым хватает только на еду и одежду, является "положительной тенденцией", поскольку в эту группу переходят семьи из еще менее обеспеченных групп населения.

Категория семей, денег которым хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут позволить себе купить квартиру или автомобиль, в России тоже растет и достигла во втором квартале 2019 года 32,6 процента населения. Это на 2 процента больше, чем в том же квартале 2018 года. Наконец, число семей, денег которым хватает на все, что они считают нужным купить, составляет в России 2,7 процента населения. Этот показатель за год не изменился. Число же семей, которым не хватает даже на еду, составляет в России 0,7 процента - это на 0,3 процента меньше, чем годом ранее.

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