 Полный запуск нового аэропорта Стамбула вновь отложен | Экономические новости из Германии | DW | 19.12.2018

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Экономика

Полный запуск нового аэропорта Стамбула вновь отложен

Перевод всех рейсов из аэропорта имени Ататюрка в новый стамбульский аэропорт откладывается до марта, сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Новый аэропорт Стамбула

Новый аэропорт Стамбула

По информации немецкой газеты Handelsblatt, перевод всех внутренних и международных рейсов из стамбульского аэропорта имени Ататюрка в недавно построенный хаб на северо-западе турецкого мегаполиса вновь отложен. Полноценный запуск нового аэропорта перенесен с января на март, сообщило издание на своем сайте в ночь на среду, 19 декабря, ссылаясь на источники в компании-операторе и в отрасли воздушных перевозок.

Согласно этим данным, решение о переносе принято на заседании 17 декабря. В нем участвовали представители обоих аэропортов, а также министр транспорта Турции Джахит Туран и глава авиакомпании Turkish Airlines  Илькер Айджы.

Контекст

Азербайджанское издание Trend в тот же день сообщило о переносе на март 2019 года процесса демонтажа и вывоза оборудования из старого аэропорта Стамбула в новый. Решение связано с техническими вопросами, указывается на сайте со ссылкой на источник в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Амбициозный проект Эрдогана

Ранее планировалось, что в новогоднюю ночь все пассажирские и грузовые рейсы должны были осуществляться из нового аэропорта Стамбула. По планам, он должен стать одним из самых крупных авиаузлов в мире. На начальном этапе пассажиропоток должен составить около 90 млн человек в год, а в среднесрочной перспективе увеличиться до 150 млн.

Амбициозный проект, реализуемый по личной инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, неоднократно критиковали экологи, заявлявшие, что объект повлияет на маршруты миграции птиц между Азией и Европой. По официальным данным, опубликованным в феврале 2018 года, с начала работ из-за несчастных случаев и проблем со здоровьем погибли 27 строителей.

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    Автор: Дирк Кауфманн, Наталья Позднякова


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