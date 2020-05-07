 Полнолуние над Баварским лесом (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 01.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Полнолуние над Баварским лесом (фото)

Пришла пора в очередной раз любоваться полнолунием. Не можем себе и вам в этом отказать.

BdT - Vollmond im Bayerischen Wald

Пассау  Плохо спали сегодня ночью? Виновато полнолуние? Многие в такую причинно-следственную связь твердо верят, однако ученые до сих пор это не доказали, хотя пытались. Впрочем, несколько лет назад в ходе исследования в университете Базеля установили, что в полнолуние примерно на 30 процентов сокращается продолжительность фаз глубокого сна, который очень важен для отдыха организма. Но эксперименты проводились в специальной лаборатории, поэтому на результаты могли повлиять эти непривычные для участников исследования условия, - ведь спали они не в своих постелях.

Эти фотографии разных полнолуний сделаны в очень красивом немецком регионе - в Баварском лесу.  Первая выше - актуальная, вторая и третья ниже - 2016-го и 2015-го годов.

Фотографии из Баварского леса

Полнолуние в ноябре 2016 года в окрестностях баварского Штраубинга

Полнолуние в ноябре 2016 года в окрестностях баварского Штраубинга

Полнолуние в сентябре 2015 года около баварского Ругендорфа

Полнолуние в сентябре 2015 года около баварского Ругендорфа

Рождественско-новогоднее полнолуние 2020 года

Следующее полнолуние произойдет в этом году в ночь на 30 декабря, точное время в Германии - 4 часа 28 минут. За несколько дней до этого - в Рождество, 24 декабря - Луна будет находиться на самом дальнем расстоянии от Земли в этом году - 405010 километров. 

Смотрите также: 

  • Лунное затмение в Альпах

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    103 минуты

    В XXI веке ожидается 225 лунных затмений, 85 из них будут полными. Однако затмение в ночь на 28 июля 2018 года останется самым длительным в этом столетии. Оно началось в 22.30 и завершилось в 0.13 мск, то есть длилось около 103 минут. Таким его увидели в швейцарских Альпах.

  • лунное затмение в Бразилии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    В десятках стран мира

    За космическим феноменом следили жители десятков стран мира. Это запоминающееся явление можно было наблюдать - частично или полностью - в Европе, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке. Лунное затмение - настоящий подарок для романтиков, таких как запечатленная на этом фото пара из Бразилии.

  • фазы лунного затмения

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Почему "кровавая Луна"?

    Во время затмения Луна, оказавшись полностью в тени Земли, окрасилась в багряно-красный цвет. Этот визуальный эффект связан с тем, что атмосфера нашей планеты пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, отражая остальные. Поэтому, проходя по касательной к земной поверхности, Луны достигали лучи именно такого цвета. По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

  • лунное затмение в Израиле

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Не всем повезло с погодой

    Самой большой неудачей в этот вечер могла стать непогода. Например, в Германии не повезло многим жителям таких федеральных земель, как Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Они увидели на вечернем небе лишь облака и тучи вместо лунного затмения. Облачно было и в Тель-Авиве (на фото), хотя Луну все же можно было разглядеть.

  • лунное затмение в Берлине

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    В центре Берлина

    Над столицей Германии тоже было местами облачно. Но в самом центре Берлина покрасневший спутник Земли был отчетливо виден над Бранденбургскими воротами.

  • Лунное затмение в Дрездене

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Хофкирхе в Дрездене

    В Дрездене полюбоваться лунным затмением можно было, например, с такого ракурса. На фото - одна из статуй итальянского скульптора Лоренцо Матиелли на крыше известной церкви Хофкирхе.

  • лунное затмение над замком Гогенцоллерн

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Над Замком Гогенцоллерн

    А вот так этой ночью багряно-красный диск висел над замком Гогенцоллерн в Хехингене на юге Германии. Этот замок считается родовым гнездом одноименной швабской династии, ее представители в XV-XVI веках стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров.

  • лунное затмение в Баварии

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

    Через 105 лет

    Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет - в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Сколько метеоритов падает на Германию и где хранят этих гостей из космоса

Одна из старейших в Германии коллекций метеоритов находится в городе Галле. Экспонаты скоро оцифруют для открытой базы данных в интернете.  

Жители Земли смогут наблюдать антисуперлуние

Антисуперлуние? Если называть вещи своими именами, то всех нас в ближайшую ночь ожидает микролуние, проходящее для многих незамеченным.  

В Гамбурге приземлилась уникальная летающая обсерватория NASA и DLR

Стратосферная ИК-обсерватория SOFIA была создана на базе самолета Boeing 747 в 2010 году и позволяет вести наблюдения в любой точке земного шара.  

S4711 - кельнские ученые назвали звезду в честь бабушкиного одеколона

Самую быструю звезду, движущуюся вокруг черной дыры Млечного пути, назвали S4711 - в честь кельнского одеколона "4711 Echt Kölnisch Wasser".  

Персеиды в небе над Германией

Пик метеорного потока Персеиды в этом году можно было наблюдать в ночь со вторника на среду.  

Самый крупный метеорит Германии выставили в музее

Этот каменный метеорит весит немногим более 30 килограммов. Был найден случайно в 1989 году, но космическое происхождение объекта было установлено лишь недавно.  

"Цветочное" суперлуние в небе над Германией

Урожай обычно собирают после цветения, но если речь идет о "цветочной" Луне, то жатва происходит безотлагательно - при помощи фотокамер.  

"Кровавая" Луна над Дрезденом

Кто рано встает, мог в понедельник утром увидеть в небе над Германией такую красную Луну.  

Немцы борются с бессонницей, считая овец

Более половины жителей Германии жалуются на бессонницу. Борьба с этим явлением ведется на всех фронтах: одни пьют успокоительный чай, другие смотрят телевизор.  

Аудио- и видеофайлы по теме

В объективе - небо  

"Суперлуна" в небе над Землей  

Астрономы открыли планету с тремя солнцами  

Также по теме

BdT - Mond über München

"Цветочное" суперлуние в небе над Германией (фото) 07.05.2020

Урожай обычно собирают после цветения, но если речь идет о "цветочной" Луне, то жатва происходит безотлагательно - при помощи фотокамер.

BdT Sternenhimmel Deutschland Neukirchen

Апрельский звездопад в безоблачные ночи (фото) 23.04.2020

Для наблюдения за падающими звездами весеннего потока Лириды в Германии сейчас сложились просто идеальные условия.

BdT mit Deutschlandsbezug | Mondaufgang Dresden

Жители Земли смогут наблюдать антисуперлуние (фото) 13.09.2019

Антисуперлуние? Если называть вещи своими именами, то всех нас в ближайшую ночь ожидает микролуние, проходящее для многих незамеченным.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW