Полнолуние над Баварским лесом (фото)

Пассау • Плохо спали сегодня ночью? Виновато полнолуние? Многие в такую причинно-следственную связь твердо верят, однако ученые до сих пор это не доказали, хотя пытались. Впрочем, несколько лет назад в ходе исследования в университете Базеля установили, что в полнолуние примерно на 30 процентов сокращается продолжительность фаз глубокого сна, который очень важен для отдыха организма. Но эксперименты проводились в специальной лаборатории, поэтому на результаты могли повлиять эти непривычные для участников исследования условия, - ведь спали они не в своих постелях.

Эти фотографии разных полнолуний сделаны в очень красивом немецком регионе - в Баварском лесу. Первая выше - актуальная, вторая и третья ниже - 2016-го и 2015-го годов.

Фотографии из Баварского леса

Полнолуние в ноябре 2016 года в окрестностях баварского Штраубинга

Полнолуние в сентябре 2015 года около баварского Ругендорфа

Рождественско-новогоднее полнолуние 2020 года

Следующее полнолуние произойдет в этом году в ночь на 30 декабря, точное время в Германии - 4 часа 28 минут. За несколько дней до этого - в Рождество, 24 декабря - Луна будет находиться на самом дальнем расстоянии от Земли в этом году - 405010 километров.

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