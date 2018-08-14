 Полковник МВД Захарченко признан виновным в получении взяток | Новости из Германии о России | DW | 10.06.2019

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Россия

Полковник МВД Захарченко признан виновным в получении взяток

В министерстве внутренних дел Дмитрий Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

Дмитрий Захарченко в суде (фото из архива)

Дмитрий Захарченко в суде (фото из архива)

Бывший начальник управления "Т" антикоррупционного отделения МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко признан виновным в получении взяток. Такое решение принял Пресненский суд Москвы в понедельник, 10 июня, сообщает корреспондент DW из зала заседаний.

Согласно тексту приговора, суд установил, что Захарченко получил две особо крупные взятки, а также "вмешался в какой бы то ни было форме в деятельность следователя", то есть совершил воспрепятствование осуществлению правосудия.

Контекст

Полковнику Дмитрию Захарченко предъявили официальные обвинения в получении взятки и препятствовании расследованию по делу "Нота-банка". Свою вину подсудимый не признает. Репортаж DW. (14.08.2018)

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Из обвинительного заключения следует, что Дмитрий Захарченко и его предполагаемый сообщник - экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин - в составе организованной группы, которую возглавлял полковник, получили 800 тысяч долларов США от бенефициара сети рыбных ресторанов "Ла Маре" Мехди Дусса. С целью вымогательства Захарченко организовал в отношении предприятий бизнесмена проверочные мероприятия, в том числе с участием сотрудников ГУЭБиПК. При этом, как говорится в обвинительном заключении, вымогатели изначально требовали у Дусса 5 миллионов долларов.

Еще одна взятка в форме дисконтной карты

Кроме того, после передачи указанной суммы Захарченко получил от Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой, посещая заведения этой сети, он сэкономил более 3 млн рублей, что расценивается также как взятка. Обвинение также заявляет, что в 2016 году полковник предупредил финдиректора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

14 августа 2018 года Пресненский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела Захарченко по существу. В министерстве внутренних дел Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В 2016 году его задержали по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Кроме того, при обысках у полковника и его родственников нашли около 9 млрд рублей, 11 квартир, 16 машино-мест, четыре иномарки и полукилограммовый золотой слиток.

Дмитрий Захарченко не признает свою вину ни по одному из эпизодов и называет уголовные дела против него "фейковыми".

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    Автор: Марина Барановская


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