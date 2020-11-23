Полковник дагестанской полиции арестован за пособничество террористам

Басманный суд Москвы в понедельник, 23 ноября, выдал ордер на арест начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева, которого обвиняют в пособничестве террористам, устроившим взрывы в московском метро в 2010 году. Суд удовлетворил ходатайство следователя, постановив заключить Исаева под стражу до 4 января.

Ранее в тот же день Следственный комитет России сообщил, что Исаев задержан и что ему предъявлено обвинение в преступлениях по статьям об участии в преступном сообществе лица, использовавшего свое служебное положение; бандитизме и теракте).

По данным следствия, в 2009-2010 годах Гази Исаев, используя свое служебное положение, участвовал в преступном сообществе "Имарат Кавказ" и предоставлял его руководителям сведения о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против вооруженных формирований. Кроме того, он многократно перевозил боевиков по территории Дагестана, а также привез на автомобиле на автостанцию в районе Кизляра одну из смертниц с закрепленным на ней взрывным устройством. Выехав в Москву, смертница совершила теракт.

29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена прогремели два взрыва, унесшие жизни 40 человек, около 100 получили травмы различной степени тяжести. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров.

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