 Полиция Хемница задержала членов самопровозглашенной народной дружины | Новости из Германии о Германии | DW | 16.09.2018

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Германия

Полиция Хемница задержала членов самопровозглашенной народной дружины

Группа молодых людей угрожала прохожим и выкрикивала расистские оскорбления. В отношении шести задержанных выписаны ордеры на арест.

Полицейский автомобиль в Хемнице

Полиция саксонского города Хемниц в субботу, 15 сентября, выписала ордера на арест шести человек, задержанных накануне за угрозы прохожим и ксенофобские выкрики. По информации прокуратуры, их обвиняют в нарушении общественного порядка.

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Вечером в пятницу, 14 сентября, группа из 15 молодых людей окружила семерых человек различных национальностей и принялась выкрикивать ксенофобские оскорбления, отметила представительница полиции. При этом 26-летний гражданин Ирана получил рваную рану головы. Ранее задержанные угрожали отобрать паспорта у группы немцев, отмечавших день рождения. По словам свидетелей, пришедшие называли себя "народной дружиной".

Столкновения в Хемнице

26 августа в Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске.

В связи с преступлением в городе состоялись митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе произошли столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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    Автор: Ирина Филатова


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