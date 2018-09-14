Полиция Хемница задержала членов самопровозглашенной народной дружины

Полиция саксонского города Хемниц в субботу, 15 сентября, выписала ордера на арест шести человек, задержанных накануне за угрозы прохожим и ксенофобские выкрики. По информации прокуратуры, их обвиняют в нарушении общественного порядка.

Вечером в пятницу, 14 сентября, группа из 15 молодых людей окружила семерых человек различных национальностей и принялась выкрикивать ксенофобские оскорбления, отметила представительница полиции. При этом 26-летний гражданин Ирана получил рваную рану головы. Ранее задержанные угрожали отобрать паспорта у группы немцев, отмечавших день рождения. По словам свидетелей, пришедшие называли себя "народной дружиной".

Столкновения в Хемнице

26 августа в Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске.

В связи с преступлением в городе состоялись митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе произошли столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

