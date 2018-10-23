 Полиция ФРГ спасла пять иракцев из управляемого украинцем рефрижератора | Новости из Германии о Германии | DW | 23.10.2018

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Германия

Полиция ФРГ спасла пять иракцев из управляемого украинцем рефрижератора

В полиции пояснили, что рефрижератор с польскими номерами загрузился молочными продуктами и выехал из итальянского Милана вечером 21 октября. Как долго в нем находились иракцы, пока неизвестно.

Немецкая полиция контролирует дорожное движение

Благодаря информации, полученной от французских коллег, немецкие полицейские в федеральной земле Саар спасли пятерых иракцев, находившихся в кузове рефрижератора. Как сообщил представитель федеральной полиции агентству AFP во вторник, 23 октября, один из нелегальных беженцев позвонил с мобильного телефона французским правоохранителям и рассказал, что люди в кузове замерзают. Кроме того, им не хватает воздуха. Определив местоположение телефона, стражи порядка выяснили, что машина уже находится на территории Германии.

Контекст

Молодые мигранты чаще других оказываются "героями" немецкой криминальной хроники. Но общий уровень преступности в Германии снижается. DW - с подробностями. (25.06.2018)

Температура в грузовике с беженцами была ниже одного градуса по Цельсию. По данным местных властей, никто из мигрантов не пострадал. (02.10.2015)

Рефрижератор был остановлен на автозаправке, и находившихся в его кузове людей освободили. Первоначальное медицинское обследование показало у них легкую степень переохлаждения. Машина была полностью разгружена, чтобы исключить, что в ней находится еще кто-нибудь.

Как пояснили в полиции, рефрижератор с польскими номерами загрузился молочными продуктами и выехал из итальянского Милана вечером в понедельник, 21 октября. Как долго в нем находились иракцы, пока неизвестно. Температура в кузове была близка к 0 градусов, при этом в машине была закрытая система воздухоснабжения. "Люди могли там не только замерзнуть, но и задохнуться", - подчеркнул представитель полиции.

За рулем автомобиля находился 37-летний украинец. Он задержан по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов. 

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  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

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    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

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