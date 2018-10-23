Полиция ФРГ спасла пять иракцев из управляемого украинцем рефрижератора

Благодаря информации, полученной от французских коллег, немецкие полицейские в федеральной земле Саар спасли пятерых иракцев, находившихся в кузове рефрижератора. Как сообщил представитель федеральной полиции агентству AFP во вторник, 23 октября, один из нелегальных беженцев позвонил с мобильного телефона французским правоохранителям и рассказал, что люди в кузове замерзают. Кроме того, им не хватает воздуха. Определив местоположение телефона, стражи порядка выяснили, что машина уже находится на территории Германии.

Рефрижератор был остановлен на автозаправке, и находившихся в его кузове людей освободили. Первоначальное медицинское обследование показало у них легкую степень переохлаждения. Машина была полностью разгружена, чтобы исключить, что в ней находится еще кто-нибудь.

Как пояснили в полиции, рефрижератор с польскими номерами загрузился молочными продуктами и выехал из итальянского Милана вечером в понедельник, 21 октября. Как долго в нем находились иракцы, пока неизвестно. Температура в кузове была близка к 0 градусов, при этом в машине была закрытая система воздухоснабжения. "Люди могли там не только замерзнуть, но и задохнуться", - подчеркнул представитель полиции.

За рулем автомобиля находился 37-летний украинец. Он задержан по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов.

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