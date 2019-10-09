 Полиция ФРГ провела серию обысков по делу об угрозах праворадикалов | Новости из Германии о Германии | DW | 09.10.2019

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Германия

Полиция ФРГ провела серию обысков по делу об угрозах праворадикалов

В четырех федеральных землях Германии полиция провела обыски по делу об угрозах со стороны неонацистов. Временно задержаны шесть подозреваемых, еще один не был обнаружен.

Микроавтобус немецкой полиции припаркован у входа в жилой дом

В ходе операции полицейские обыскали семь объектов в четырех федеральных землях

Полиция Германии в среду, 9 октября, провела обыски в четырех федеральных землях в рамках расследования, начатого после массовой рассылки электронных писем с угрозами от лица известных неонацистских организаций в адрес немецких партийных организаций, медиакомпаний, исламских центров и мечетей в июле 2019 года.

Контекст

Политические деятели в ФРГ нередко подвергаются нападениям. Существенная часть таких преступлений имеет праворадикальный характер. Особенно часто жертвами становятся политики регионального уровня. (27.06.2019)

Гибель Вальтера Любке шокировала ФРГ. Многие считают его убийство доказательством радикализации неонацистов. В этой связи праворадикальная "АдГ" попала под новый шквал критики. (21.06.2019)

В 2018 году правыми экстремистами в Германии были признаны более 24 тысяч человек. Практически половина из них считаются "настроенными на насилие". (23.06.2019)

Восемь участников правоэкстремистской группировки "Революции Хемниц" обвиняются в планах насильственного переворота. Слушания продлятся до апреля 2020 года. (30.09.2019)

Как сообщили генеральная прокуратура Мюнхена и управление уголовной полиции Баварии, в обысках были задействованы около 120 сотрудников правоохранительных органов, в том числе представители баварского ведомства по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET).

В результате проведенных следственных мероприятий были временно задержаны шесть человек, в целом в число подозреваемых входит семь человек, сообщил в тот же день министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман (Joachim Herrmann). Задержанные были отпущены по окончании полицейской операции, седьмой подозреваемый не был обнаружен.

Угрозы от лица международных неонацистских организаций

Всего было разослано 23 электронных письма с угрозами, среди прочего неизвестные праворадикалы угрожали нападениями с применением взрывчатки. Послания были подписаны такими международными неонацистскими организациями, как Volksfront (организована в 1994 году в США, в 2012 году объявила о самороспуске. - Ред.), Combat 18 (организована в 1992 году в Великобритании, действует в нескольких странах. - Ред.) и Blood & Honor (международная сеть праворадикальных организаций, организованная в 1980-х годах в Великобритании, в Германии запрещена с 2000 года. - Ред.). Обыски по делу об угрозах праворадикалов проходили в Баварии, Баден-Вюртемберге, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

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    Техника на службе немецкой полиции

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    Техника на службе немецкой полиции

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    Техника на службе немецкой полиции

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    Техника на службе немецкой полиции

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  • Один из вертолетов федеральной полиции

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  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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