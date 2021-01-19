 Полиция ФРГ провела обыски в связи с контрабандой людей | Новости из Германии о Германии | DW | 17.03.2021

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Германия

Полиция ФРГ провела обыски в связи с контрабандой людей

В трех федеральных землях Германии прошли обыски в связи с контрабандой людей из Вьетнама. Жертв принуждали к сексуальному рабству в борделях и массажных салонах.

Полицейская операция в Берлине (фото из архива)

Федеральная полиция провела рейды в нескольких землях Германии в связи сконтрабандой людей и их принуждения к проституции, сообщила Генпрокуратура Берлина в среду, 17 марта. Обыски прошли на восьми объектах в Берлине, Гамбурге и земле Шлезвиг-Гольштейн.

Поводом для масштабных обысков стало задержание в берлинском районе Лихтенберг троих подозреваемых: двух гражданок Вьетнама в возрасте 25 и 43 лет и 64-летнего гражданина Германии. Все трое подозреваются в нелегальной переправке в страну граждан Вьетнама для работы в студиях маникюра и массажных салонах, а также в борделях, где их принуждали к проституции.

По данным следствия, ввозимые контрабандойвьетнамцы “отрабатывали” проституцией потраченные на их переправку в Германию средства. Для получения легального статуса проживания в ФРГ заключались также фиктивные браки и подделывались свидетельства об отцовстве.

Во время обысков в берлинском районе Лихтенберг, в гамбургском районе Айдельштедт и в коммуне Тиммендорфер-Штранд были конфискованы мобильные телефоны, компьютеры, диски и документы, удостоверяющие личность, а также 7400 евро и 400 грамм подозрительного вещества. Всего в операции участвовали 160 полицейских.

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    Около 14.30 по местному времени серебристый Mercedes-Kombi объехал ограждение, отделяющее участников карнавального шествия от зрителей, и врезался в толпу. Вскоре после инцидента полиция заявила, что расследует произошедшее как попытку предумышленного убийства.

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

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    Подозреваемый задержан

    Осуществившему наезд водителю - 29 лет, он гражданин Германии и уроженец Фолькмарзена. Сразу после ЧП он был задержан. По данным генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне, мужчина получил травмы. Проводить допрос с ним вскоре после инцидента не представлялось возможным. В поле зрения полиции он раньше уже попадал по статье об оскорблениях и о нарушении неприкосновенности жилища.

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Среди раненых - несколько детей

    Начальник полиции Франкфурта-на-Майне Герхард Бересвилль (Gerhard Bereswill) сообщил о 30 раненых. Семь из них получили тяжелые травмы. Среди пострадавших - несколько детей. Представитель местной полиции Хеннинг Хинн уточнил, что ряд травм представляют опасность для жизни.

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    Расследование взяла на себя генпрокуратура Франкфурта-на-Майне

    Представитель генпрокуратуры Александер Бадле (Alexander Badle) не смог предоставить журналистам информации о мотивах подозреваемого, сославшись на "продолжение расследования". В местной полиции не считают, что имела место политически мотивированная атака. Там, однако, уверены, что "преступное деяние было преднамеренным". В МВД Гессена не исключили теракта.

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    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Пострадавшим желают скорейшего и полного выздоровления

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) пожелала всем пострадавшим "скорейшего и полного выздоровления". Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) написал, что его мысли с ранеными, и поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию на ЧП.

  • Karte Volkmarsen

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Небольшой городок в центральной Германии

    Фолькмарзен - небольшой городок в округе Вальдек-Франкенберг с населением около 6800 человек. Он расположен в 30 километрах от Касселя (земля Гессен) в центральной Германии. По оценкам организаторов карнавального шествия, проводившегося в "бешеный понедельник" (Rosenmontag), оно могло собрать около 1500 зрителей и участников.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 25:10

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