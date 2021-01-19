Полиция ФРГ провела обыски в связи с контрабандой людей

Федеральная полиция провела рейды в нескольких землях Германии в связи сконтрабандой людей и их принуждения к проституции, сообщила Генпрокуратура Берлина в среду, 17 марта. Обыски прошли на восьми объектах в Берлине, Гамбурге и земле Шлезвиг-Гольштейн.

Поводом для масштабных обысков стало задержание в берлинском районе Лихтенберг троих подозреваемых: двух гражданок Вьетнама в возрасте 25 и 43 лет и 64-летнего гражданина Германии. Все трое подозреваются в нелегальной переправке в страну граждан Вьетнама для работы в студиях маникюра и массажных салонах, а также в борделях, где их принуждали к проституции.

По данным следствия, ввозимые контрабандойвьетнамцы “отрабатывали” проституцией потраченные на их переправку в Германию средства. Для получения легального статуса проживания в ФРГ заключались также фиктивные браки и подделывались свидетельства об отцовстве.

Во время обысков в берлинском районе Лихтенберг, в гамбургском районе Айдельштедт и в коммуне Тиммендорфер-Штранд были конфискованы мобильные телефоны, компьютеры, диски и документы, удостоверяющие личность, а также 7400 евро и 400 грамм подозрительного вещества. Всего в операции участвовали 160 полицейских.

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