Полиция ФРГ провела масштабную операцию в связи с контрабандой людей

Федеральная полиция Германии и прокуратура провели сразу в целом ряде федеральных земель Германии в среду, 1 июля, широкомасштабную операцию против предполагаемых участников группировок, занимающихся контрабандой людей и подделкой документов. Более 500 сотрудников были привлечены к обыскам в Нижней Саксонии, Гамбурге, Северном Рейне - Вестфалии, Баден-Вюртемберге и Тюрингии, сообщили представители полиции в Ганновере (Нижняя Саксония). Трое подозреваемых задержаны, а ряд вещественных доказательств - изъят.

По данным правоохранительных органов, особое внимание полицейских привлекли факты подделки таможенных штампов о пересечении границы, благодаря которой граждане ряда стран, в частности Албании, получили возможность находиться в ФРГ. Под подозрением находится житель Шнефердингена (Нижняя Саксония), а также ряд его вероятных подельников и клиенты.

В январе прокуратура Берлина сообщила о спецоперации сразу в нескольких федеральных землях Германии в связи с подозрениями в возможной подготовке теракта.

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