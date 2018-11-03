Полиция ФРГ всерьез озабочена активностью армянской мафии

Преступники из кавказского региона выстроили мощную сеть в Германии, говорится в статье Der Spiegel, опубликованной в пятницу, 2 ноября. На протяжении трех лет следователи в рамках секретной операции пытались задержать и арестовать представителей армянской мафии, но без особого успеха. Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law ("Борьба с ворами в законе") проводило Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) совместно с шестью земельными профильными ведомствами (LKA). Издание подчеркивает, что эта операция стала одним самых больших расследований, посвященных организованной преступности в Германии.

"Воры в законе" охарактеризованы в материалах расследования, имеющихся в распоряжении Der Spiegel и телерадиокомпании MDR, как высокопоставленные авторитеты из российско-евразийской организованной преступности. В публикации указывается, что они также контролируют армянские мафиозные структуры в Германии. В расследовании специалистам уголовного розыска помогали сотрудники федеральной разведслужбы BND и Европола.

"Мафия может угрожать основам правового государства"

"Точкой отсчета" стала перестрелка между двумя преступными кланами, которая произошла в июле 2014 года в Эрфурте. Тогда было открыто 14 уголовных дел против 42 человек, подозревавшихся в финансовых махинациях. По словам специалистов BKA, на которые ссылается Der Spiegel, армянская мафия в Германии "действительно существует". Вместе с другими группировками из российско-евразийских преступных кругов она обладает "существенными финансовыми" ресурсами и может "угрожать основам правового государства". При этом из-за недостатка доказательств результаты расследований пока не привели к обвинениям и уголовным делам.

Помимо этого, тема преступности затронула и дипломатические отношения. По информации Der Spiegel и MDR, посол Армении в Германии Ашот Смбатян предлагал немецким следователям свою помощь в борьбе с армянской мафией. Однако BKA рекомендовала не соглашаться на это сотрудничество, отмечая, что следователи не исключают связей воров в законе с представителями государственных структур Армении.

Летняя облава против армянских мафиози в Испании

Четыре месяца назад, 26 июня, испанские СМИ также сообщили о широкомасштабной спецоперации, целью которой было пресечение противоправной деятельности "самых крупных армянских организованных преступных групп в Европе".

В результате более чем 70 оперативно-розыскных мероприятий с участием тысячи полицейских, которые прошли одновременно в шести регионах королевства, были задержаны более 140 подозреваемых в торговле оружием и наркотиками, контрабанде табачных изделий, отмывании денег и создании подпольных тотализаторов.

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