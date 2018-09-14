Полиция Франкфурта-на-Майне расследует антисемитское нападение

Полиция Франкфурта-на-Майне расследует нападение на почве антисемизма. Об этом представители ведомства заявили вечером в воскресенье, 16 сентября.

Первоначально об инциденте, сообщила ранее в тот же день газета Bild. По информации издания, ночью 7 сентября два человека напали на 20-летнего мужчину поблизости от одной из центральных площадей города.

Нападению предшествовал мирный разговор посетителей ночного клуба, отмечает газета. В ответ на вопрос, из какой он страны, молодой человек назвал себя "наполовину израильтянином", а затем подтвердил, что он еврей.

"На основании утверждений потерпевшего мы подозреваем антисемитское нападение", - заявила представительница полиции агентству dpa. По словам пострадавшего, внешность нападавших характерна для жителей арабских стран.

Участившиеся проявления антисемитизма

Антисемитские нападения в последние месяцы вызывают широкий отклик в Германии. На каждое из них полиция реагирует без промедления. В июле раввин Оффенбаха Мендель Гуревиц (Mendel Gurewitz) подвергся на улице вербальной атаке со стороны группы подростков. В том же месяце в центральном округе Берлина группа людей сорвала украшение в виде звезды Давида с шеи 25-летнего сирийского еврея, выкрикивая антисемитские оскорбления.

В апреле в берлинском районе Пренцлауэр-Берг 19-летний сириец набросился с ремнем на 21-летнего гражданина Израиля в кипе и обругал его друга, гражданина ФРГ. В июне суд признал нападавшего виновным в нанесении телесных повреждений и оскорблении и приговорил его к 4 неделям ареста. Кроме того, суд распорядился на год установить надзор за воспитанием молодого человека.

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