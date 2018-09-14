 Полиция Франкфурта-на-Майне расследует антисемитское нападение | Новости из Германии о Германии | DW | 17.09.2018

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Германия

Полиция Франкфурта-на-Майне расследует антисемитское нападение

Несколько дней назад два человека напали на 20-летнего мужчину в районе одной из центральных площадей. Нападению предшествовал мирный разговор, пишет Bild.

Мужчина в кипе во Франкфурте-на-Майне (фото из архива)

Полиция Франкфурта-на-Майне расследует нападение на почве антисемизма. Об этом представители ведомства заявили вечером в воскресенье, 16 сентября.

Первоначально об инциденте, сообщила ранее в тот же день газета Bild. По информации издания, ночью 7 сентября два человека напали на 20-летнего мужчину поблизости от одной из центральных площадей города.

Нападению предшествовал мирный разговор посетителей ночного клуба, отмечает газета. В ответ на вопрос, из какой он страны, молодой человек назвал себя "наполовину израильтянином", а затем подтвердил, что он еврей.

Контекст

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Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики. (30.03.2018)

Убийство в Париже пережившей Холокост Мирей Кнолль потрясло Европу. Вместе с тем вряд ли можно этим кого-то удивить, ведь антисемитизм на нашем континенте встречается повсеместно, считает Мишель Фридман. (31.03.2018)

"На основании утверждений потерпевшего мы подозреваем антисемитское нападение", - заявила представительница полиции агентству dpa. По словам пострадавшего, внешность нападавших характерна для жителей арабских стран.

Участившиеся проявления антисемитизма

Антисемитские нападения в последние месяцы вызывают широкий отклик в Германии. На каждое из них полиция реагирует без промедления. В июле раввин Оффенбаха Мендель Гуревиц (Mendel Gurewitz) подвергся на улице вербальной атаке со стороны группы подростков. В том же месяце в центральном округе Берлина группа людей сорвала украшение в виде звезды Давида с шеи 25-летнего сирийского еврея, выкрикивая антисемитские оскорбления.

В апреле в берлинском районе Пренцлауэр-Берг 19-летний сириец набросился с ремнем на 21-летнего гражданина Израиля в кипе и обругал его друга, гражданина ФРГ. В июне суд признал нападавшего виновным в нанесении телесных повреждений и оскорблении и приговорил его к 4 неделям ареста. Кроме того, суд распорядился на год установить надзор за воспитанием молодого человека.

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  • Князь-епископ Иоганн I фон Крайхгау гарантирует евреям защиту в Шпайере. Рисунок XIX века

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    Еврейский квартал

    Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

  • Стена синагоги

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ

    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Заявка для ЮНЕСКО

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский двор

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Экспозиция

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пожар 1689 года

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейские общины

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пороховой склад

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Новый музей

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Очищение

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле. Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Время работы

    С 1 апреля по 31 октября музей открыт ежедневно с 10 до 17 часов. С 1 ноября по 31 марта - со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов. Адрес: Kleine Pfaffengasse 20/21, 67346 Speyer.

    Автор: Максим Нелюбин


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В Германии осуждают проявления антисемитизма

Контекст

Еврейский двор и миква в Шпайере

В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор. (23.01.2015)  

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