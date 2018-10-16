 Полиция установила личность взявшего заложницу в Кельне преступника | Новости из Германии о Германии | DW | 16.10.2018

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Германия

Полиция установила личность взявшего заложницу в Кельне преступника

Речь идет о 55-летнем гражданине Сирии, который 13 раз попадал в поле зрения полиции: в связи с оборотом наркотиков, кражами, угрозами насилия, мошенничеством и незаконным вторжением в жилище.

Железнодорожный вокзал Кельна

Железнодорожный вокзал Кельна

Полиция удалось установить личность преступника, взявшего накануне заложницу на главном вокзале в Кельне. По версии следствия, речь идет о 55-летнем гражданине Сирии, чей вид на жительство, выданный на срок до 2021 года, был обнаружен накануне на месте преступления.

Не мог трудоустроиться из-за психологических проблем

Мужчина с марта 2015 года проживал в Германии, преимущественно в Кельне - в общежитии для беженцев, пояснили в полиции во вторник, 16 октября. Он - безработный, поскольку не мог трудоустроиться из-за психологических проблем. При этом сириец 13 раз попадал в поле зрения правоохранительных органов: в связи с оборотом наркотиков, кражами, угрозами насилия, мошенничеством и незаконным вторжением в жилище.

Контекст

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По данным следствия, в ФРГ также проживают его брат и сын. Жена пока остается на территории Сирии, ей дважды было отказано во въезде в Германию.

Версия о возможных связях сирийца с террористической организацией "Исламское государство" пока проверяется, мотивы преступника устанавливаются. Правоохранители провели обыски на частной квартире в Кельне, а также попросили очевидцев оставлять фотографии и видеозаписи на онлайн-портале, предназначенном для сбора доказательств.

Драма с захватом заложников

Нападение в Кельна произошло 15 октября. Драма разыгралась в середине рабочего дня - около 13.50 мск - когда на вокзале было особенно многолюдно. Мужчина вошел в расположенный на его территории ресторан быстрого питания McDonald's. Там он бросил в посетителей "коктейль Молотова", в результате чего, по последним данным, пострадали три человека, включая 14-летнюю девочку. 

После этого преступник ворвался в расположенную неподалеку аптеку. Он захватил в заложницы женщину и укрылся в прилегающих к основному залу с медикаментами подсобных помещениях. Мужчина угрожал поджечь себя и заложницу. В районе 16.00 мск прибывший на место по вызову отряд полицейского спецназа принял решение штурмовать помещение ввиду серьезности угрозы. Через несколько минут операция была завершена. Преступник получил крайне тяжелые ранения, однако бригаде медиков удалось его реанимировать, после чего он был доставлен в больницу, где ему была проведена экстренная операция. Заложница отделалась легкими травмами.

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