Полиция Ульма расследует поджог синагоги

Неизвестный совершил поджог синагоги в немецком Ульме (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Как сообщили в местной полиции и прокуратуре, один очевидец заметил около 8 часов утра в субботу, 5 июня, как какой-то мужчина подошел к синагоге, вылил перед входом жидкость из бутылки, поджег ее и убежал. Свидетель сразу же вызвал полицейских и пожарных, которые прибыли на место через несколько минут и погасили пламя.

Злоумышленник скрылся. Зданию не причинено никакого ущерба, кроме темного пятна копоти на фасаде и на оконном стекле. Местная полиция начала, в сотрудничестве с баварскими коллегами, расследование по статье о попытке поджога, к нему привлечены органы государственной безопасности.

Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (Winfried Kretschmann) осудил попытку поджога синагоги, заявив о "подлом нападении", демонстрирующем "гнусное лицо антисемитизма, которому мы противостоим прямо и открыто".

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