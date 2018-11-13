Полиция Украины пресекла трудовую эксплуатацию 100 человек

Украинская полиция пресекла деятельность преступной группировки в Одесской области, которая занималась трудовой эксплуатацией порядка 100 человек на сельхозпредприятии. Как сообщил 12 ноября глава Национальной полиции Сергей Князев, задержаны 13 членов группировки, у них изъяли оружие, автомобили и миллион гривен наличными. Как считает следствие, семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - организовали сельскохозяйственное предприятие, на котором несколько лет бесплатно работало около сотни человек, обманом заманенных специальными вербовщиками.

Псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах, рассказал глава украинской Нацполиции. Злоумышленники подыскивали социально незащищенных людей, обещали им работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жилье и питание. "За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Конечно, речи об оплате не было. Непокорных били", - уточнил Сергей Князев.

Более 230 тысяч украинцев - жертвы торговли людьми

Преступников задержали, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. "Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр", - отметил Князев.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), более 230 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми в период после обретения Украиной независимости. Втягивание в трудовую эксплуатацию является наиболее распространенным видом торговли людьми в этой стране.

Смотрите также:

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции Горы тканей, море работы Халилю 13 лет, он родом из Дамаска. Пять дней в неделю мальчик работает в швейной мастерской, расположенной в подвале жилого дома в стамбульском рабочем районе Багджылар. Такие мастерские находятся здесь почти на каждой улице. И чуть ли не в каждой из них трудятся сверстники Халиля.

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции Работа вместо школы Швейные машины стрекочут безостановочно. Четыре из 15 работников этой текстильной мини-фабрики - дети, все они родом из Сирии. Турецкая легкая промышленность - та отрасль, в которой широко используется труд нелегальных работников, и где нередко заняты дети - дешевая, непривередливая и молчаливая рабочая сила.

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции Тоска по школе "О будущем я стараюсь не думать", - говорит 13-летний Халиль, раскладывая отрезы хлопка. Его коллега, немногим старше Халиля, шьет из этой ткани женские трусы. Разложить ткань, разрезать, сшить - все действия доведены до автоматизма. Дома в Сирии Халиль учился в третьем классе, но потом началась война, его семье пришлось бежать - и с тех пор он не был в школе.

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции Эксплуатация или помощь? Детский труд в Сирии запрещен законом. Тому, кто нанимает на работу детей младше 15 лет, грозит наказание. Хозяину швейной мастерской, в которой работает Халиль, хорошо об этом известно. "Я даю детям работу, чтобы им не пришлось попрошайничать на улицах. Я знаю, что это запрещено, но, с другой стороны, я помогаю их семьям сводить концы с концами", - говорит он.

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции "Я надеюсь вернуться домой" Мусе тоже 13 лет. Как и многие другие работники этой швейной мастерской, он родом из северо-сирийской провинции Африн, население которой преимущественно составляют курды. Что он делает, когда не работает? Играет в футбол. "Я надеюсь, что в Сирии скоро наступит мир, и мы сможем вернуться домой. Я хочу учиться и стать врачом", - говорит мальчик.

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции Дешевле, чем у конкурентов Ежедневно в этой мастерской шьют и упаковывают тысячи женских трусов - самых разных цветов, расцветок и размеров. Их продают на базарах по две-три лиры за штуку. Главное, чтобы было дешевле, чем у конкурентов из Китая. За час работы детям платят меньше 50 центов, взрослым - в два раза больше.

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции Двенадцать часов в день Арас 11 лет, она работает в швейной мастерской уже четыре месяца. Ее мать беременна, отец работает на текстильной фабрике. Рабочий день Арас начинается в 8 часов утра и нередко заканчивается не раньше 8 вечера. Дважды в день она может сделать короткую паузу. В месяц Арас получает 700 турецких лир - почти 153 евро.

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции Обучение - это роскошь Арас работает с понедельника по пятницу, так что учиться в государственной школе она не может. Вместо этого девочка ходит в выходные на занятия, которые проходят в одной из сирийских благотворительных организаций. В расписании уроков - математика, арабский и турецкий языки. Ее учительница - тоже беженка из Сирии.

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции Свободное время - в школе Более 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет ежедневно посещают маленькую сирийскую школу. Иногда учителя приходят домой к родителям и убеждают их отправлять детей на занятия хотя бы несколько дней в неделю - чтобы у них появились шансы на будущее и возможность ощутить себя теми, кем они в действительности являются: детьми. Автор: Марина Барановская, Юлия Хан

