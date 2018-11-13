 Полиция Украины пресекла трудовую эксплуатацию 100 человек | Новости из Германии об Украине | DW | 13.11.2018

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Украина

Полиция Украины пресекла трудовую эксплуатацию 100 человек

В Одесской области полиция поймала преступников, которые обманом заманили людей на сельхозпредприятие и несколько лет заставляли их бесплатно работать, избивая за неповиновение.

Сельхоз-работник в Украине (фото из архива)

Украинская полиция пресекла деятельность преступной группировки в Одесской области, которая занималась трудовой эксплуатацией порядка 100 человек на сельхозпредприятии. Как сообщил 12 ноября глава Национальной полиции Сергей Князев, задержаны 13 членов группировки, у них изъяли оружие, автомобили и миллион гривен наличными. Как считает следствие, семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - организовали сельскохозяйственное предприятие, на котором несколько лет бесплатно работало около сотни человек, обманом заманенных специальными вербовщиками.

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Псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах, рассказал глава украинской Нацполиции. Злоумышленники подыскивали социально незащищенных людей, обещали им работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жилье и питание. "За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Конечно, речи об оплате не было. Непокорных били", - уточнил Сергей Князев.

Более 230 тысяч украинцев - жертвы торговли людьми

Преступников задержали, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. "Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр", - отметил Князев.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), более 230 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми в период после обретения Украиной независимости. Втягивание в трудовую эксплуатацию является наиболее распространенным видом торговли людьми в этой стране.

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    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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