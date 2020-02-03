Полиция Солт-Лейк-Сити в связи с коронавирусом призывает не совершать преступления

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, обратилась в субботу, 14 марта, в своем Twitter-аккаунте к преступникам с призывом прекратить криминальную активность и недобросовестное поведение на неопределенное время, "до уведомления". Правоохранители мотивировали свой призыв первым случаем заболевания COVID-19, когда вирус был передан от инфицированного внутри штата.



В сообщении полиция Солт-Лейк-Сити также заранее поблагодарила преступников, откликнувшихся на эту просьбу, за понимание и сотрудничество в борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2.

В штате Юта подтверждены случаи заражения коронавируса у 25 пациентов. В субботу был обнаружен первый инфицированный, который получил вирус внутри региона. Всего в США 3083 подтвержденных случаев коронавируса, 60 человек скончались.

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