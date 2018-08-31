 Полиция Саксонии призывает стянуть в Хемниц все имеющиеся в наличии силы | Новости из Германии о Германии | DW | 31.08.2018

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Германия

Полиция Саксонии призывает стянуть в Хемниц все имеющиеся в наличии силы

В саксонском Хемнице 1 сентября ожидаются массовые акции левых и правых радикалов. В соседнем Дрездене отменили футбольный матч, чтобы разгрузить полицию.

Полицейские фургоны перед стадионом в Хемнице

Полицейские фургоны перед стадионом в Хемнице

Полиция Саксонии запросила помощь у федеральных правоохранительных органов и сотрудников правопорядка в отдельных землях Германии в связи с готовящимися 1 сентября массовыми акциями левых и правых радикалов в Хемнице. Об этом начальник саксонского полицейского управления Юрген Георги (Jürgen Georgie) заявил в пятницу, 31 августа, в ходе общения с журналистами.

По его словам, в город должны быть стянуты "все имеющиеся в наличии силы".

Речь идет, в частности, о задействовании полицейских подразделений для осуществления задержаний и сбора доказательств, сил специального реагирования и конной полиции.

При этом в целях поддержания правопорядка могут быть использованы водометы. Кроме того, в район акций будет направлен спецтранспорт.

В расположенном неподалеку административном центре Саксонии - Дрездене - отменен запланированный на 1 сентября матч четвертого тура второй бундеслиги между местным "Динамо" и гамбургским клубом HSV. Это связано с тем, что полицейские, которым предстояло поддерживать порядок в ходе игры, перебрасываются в Хемниц. На матч было продано около 30 тысяч билетов. Дата, на которую перенесена встреча, пока не названа.

Кто выйдет на акции?

Контекст

В восточногерманском Хемнице уже два дня буйствуют правые радикалы. Полиция с ситуацией не справляется. Чтобы побороть правые структуры, не хватает политической воли, считает Ханс Пфайфер. (28.08.2018)

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О проведении акций 1 сентября заявили саксонское подразделение партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), правые популисты из городского движения Pro Chemnitz ("За Хемниц") и левый союз Chemnitz Nazifrei ("Хемниц без нацистов") .

Как ожидается, в город приедут также премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, вице-президент Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), глава парламентской фракции левых Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) и сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

После убийства мужчины в Хемнице днем 26 августа около 800 человек, в основном праворадикалов, устроили в городе митинг и шествие. На акции произошли столкновения с полицией, ее участники, по данным СМИ, также нападали на мигрантов. В понедельник, 27 августа, сторонники левого союза "Хемниц без нацистов" собрались в городском парке, в то же время правопопулисты из движения "За Хемниц" проводили свою акцию у памятника Карлу Марксу. Тогда произошли столкновения между демонстрантами, полиция применила водометы.

Работник юстиции отстранен от своей должности

В среду, 29 августа, правые популисты опубликовали в интернете оказавшийся у них в распоряжении ордер на арест одного из двух подозреваемых в убийстве 35-летнего немца.

Документ содержит имя жертвы, имя судьи и некоторые детали о предполагаемых нападавших, а также описывает количество ножевых ранений, нанесенных погибшему. Его передал работник юстиции, сейчас он отстранен от своей должности.

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    Автор: Ирина Филатова


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