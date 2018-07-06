 Полиция расследует антисемитское нападение в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 08.07.2018

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Германия

Полиция расследует антисемитское нападение в Берлине

Полиция Берлина ведет расследование предполагаемого антисемитского нападения. В ночь на субботу группа молодых людей избила молодого сирийца, увидев у него украшение в виде звезды Давида.

Мужчина в кипе на акции против антисемитизма в Берлине (фото из архива)

Полиция Берлина сообщила в воскресенье, 8 июля, что проводит расследование предполагаемого антисемитского нападения в столице ФРГ. В ночь на 7 июля несколько молодых людей в центральном округе Берлин-Митте остановили 25-летнего сирийского еврея и попросили у него сигарету. Увидев на шее гражданина Сирии украшение в виде звезды Давида, остановившие сорвали его с шеи молодого человека и стали выкрикивать антисемитские оскорбления. Затем ему нанесли несколько ударов по голове, сообщили представители полиции. Избиение ногами продолжилось, когда пострадавший упал на землю, и прекратилось только после вмешательства прохожих.

В связи с инцидентом были задержаны три девушки в возрасте от 15 до 21 лет и семь молодых людей от 17 до 25 лет, однако позднее их отпустили.

Апрельское нападение

В апреле в берлинском районе Пренцлауэр-Берг 19-летний сириец набросился с ремнем на 21-летнего гражданина Израиля в кипе и обругал его друга, гражданина ФРГ. В июне суд признал нападавшего виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и оскорблении.

Контекст

Тысячи французов вышли на марш протеста после зверского убийства 85-летней Мирей Кнолль, пережившей Холокост. Участники акции требуют положить конец всплеску антисемитизма, захлестнувшему страну. (30.03.2018)

Моббинг в берлинской школе на почве антисемитизма стал катализатором проблемы в ФРГ. О необходимости борьбы с этим явлением и недопустимости его банализации среди молодежи предупреждают эксперты и политики. (30.03.2018)

Согласно ювенальному праву, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на четыре недели. Однако осужденный выйдет на свободу, поскольку он уже отбыл срок наказания в предварительном заключении. Кроме того, суд распорядился на год установить надзор за воспитанием молодого человека.

Борьба с антисемитизмом в Германии

Многие немецкие эксперты и политики связывают рост антисемитских настроений в стране с существенным увеличением числа бежецев-мусульман, прибывших в последние несколько лет в Германию из арабских стран. В основном антисемитизмом заражены молодые люди, и задача немецкого общества - беседовать с ними в школах и воспитывать их соответствующим образом, уверен директор немецкого отделения правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Венцель Михальски.

Между тем в немецких школах сейчас проходит акция по борьбе с антисемитизмом, которую поддерживают министры культуры земель, а также Центральный совет евреев в Германии. "Многие школьники очень мало знают об иудаизме, и, таким образом, у них все сильнее распространяются стереотипы о нем", - заявил глава организации Йозеф Шустер (Josef Schuster). Ранее правительство Германии заявило об создании поста уполномоченного по борьбе с антисемитизмом.

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  • Водный резервуар для омовения в Шпайере

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Романские памятники Шпайера

    Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором - самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник - стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.

  • Князь-епископ Иоганн I фон Крайхгау гарантирует евреям защиту в Шпайере. Рисунок XIX века

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский квартал

    Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.

  • Стена синагоги

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ

    Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM‎), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Заявка для ЮНЕСКО

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейский двор

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Экспозиция

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пожар 1689 года

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Еврейские общины

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Пороховой склад

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Новый музей

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Очищение

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле. Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Время работы

    С 1 апреля по 31 октября музей открыт ежедневно с 10 до 17 часов. С 1 ноября по 31 марта - со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов. Адрес: Kleine Pfaffengasse 20/21, 67346 Speyer.

    Автор: Максим Нелюбин


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В Германии осуждают проявления антисемитизма

Контекст

Еврейский двор и миква в Шпайере

В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор. (23.01.2015)  

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