Полиция проводит рейды после "террористического инцидента" в Вестминстере

Сотрудники британского подразделения полиции по борьбе с терроризмом проводят обыски по двум адресам в регионе Мидлендс в Англии, а также в квартире в Ноттингеме после "террористического инцидента", когда утром во вторник, 14 августа, легковой автомобиль врезался в заграждение у здания парламента Великобритании.

В полиции поясняют, что задержанный, 29-летний британский подданный, ранее не попадал в поле зрения государственного ведомства британской контрразведки MI5. По данным телеканала Sky New, речь идет о студенте, проживавшем в квартире над интернет-кафе в районе Бирмингема Спаркхилл.

Хронология инцидента

Серебристый Ford Fiesta, зарегистрированный в Ноттингеме, наехал на велосипедистов и пешеходов в 07.37 утра 14 августа (09.37 мск), после чего врезался в заграждения у Вестминстерского дворца, где проводятся заседания британского парламента.

По версии следствия, автомобиль принадлежал частному лицу. В столицу он прибыл в ночь с понедельника на вторник, 14 августа, из Бирмингема, где, по данным полиции, проживает много радикально настроенных исламистов.

С 01.25 по 05.55 утра вторника (03.25 по 07.55 мск) машина была припаркована в центре Лондона, в районе Тоттенхэм-Корт-Роуд, неподалеку от одной из центральных торговых улиц Оксфорд-стрит.

В районе 06.00 (08.00 мск) транспортное средство подъехало к Вестминстеру и находилось там до совершения атаки.

Подозреваемый не сотрудничает со следствием

Сразу после наезда водитель был задержан, он был одет в белую футболку и черную дутую куртку с капюшоном.

Сотрудничать со следствием подозреваемый отказался. Мотивы его действий устанавливаются. Оружия на месте происшествия полиция не нашла. Мужчине предъявлены обвинения в подготовке теракта, он остается в полицейском участке на юге Лондона.

В результате инцидента пострадали три человека. Двое велосипедистов - мужчина и женщина - были госпитализированы и вскоре выписаны. Еще одному мужчине - пешеходу - медицинская помощь была оказана на месте.

Водитель мог находиться под действием наркотиков

По словам очевидцев, автомобиль врезался в толпу пешеходов и велосипедистов на скорости около 40-50 километров в час. Свидетели отмечают, что водитель обеими руками удерживал руль и смотрел только перед собой. После наезда он не обернулся, чтобы посмотреть, какой ущерб был причинен прохожим. По версии СМИ, мужчина мог находиться под действием лекарств или наркотиков.

Здание британского парламента после теракта в марте 2017 года ограждено защитными сооружениями из стали и бетона. Тогда в толпу прохожих на Вестминстерском мосту также въехал автомобиль, в результате чего три человека погибли. Кроме того, сразу после инцидента водитель напал с ножом на полицейского. Сотрудник правоохранительных органов был убит, нападавший застрелен.

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