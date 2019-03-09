Полиция провела обыск в офисе "Открытой России" в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции и Центра "Э" помешали проведению в петербургском офисе "Открытой России" дебатов на тему возраста сексуального согласия.
Около двадцати полицейских пришли в субботу, 9 марта, в офис петербургского отделения общественного движения "Открытая Россия" в тот момент, когда там проходили дебаты на тему возраста сексуального согласия, сорвав тем самым мероприятие. Об этом команда "Открытой России" сообщила в микроблоге Twitter.
Как утверждают члены организации, полицейские не представились и не назвали причину своего визита. Они предполагают, что причиной появления сотрудников правоохранительных органов стала заявка о собрании членов нежелательной в России организации в Книге учета сообщений о правонарушениях.
По словам активиста Даниила Семенова, полицейских сопровождали сотрудники уголовного розыска и Центра "Э", занимающегося борьбой с экстремизмом, передает интернет-издание ОВД-Инфо.
Предположительно, полиция искала в офисе символику организации "Open Russia" (Open Russia Civic Movement), признанной в России "нежелательной" и зарегистрированной, в отличие от движения "Открытая Россия", на территории Великобритании.
Проверив документы у присутствующих, полицейские взяли с них письменные объяснения и покинули офис.
Закон о нежелательных в России организациях
Закон о нежелательных организациях принят в России в 2015 году. Нежелательными признаются международные и иностранные организации, "представляющие угрозу обороноспособности и безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения".
Представители "Открытой России" утверждают, что организация Open Russia, несмотря на ее название, не имеет отношения к их движению. Движение "Открытая Россия" не имеет юридического лица и является общественным объединением.
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