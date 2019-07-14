Полиция провела жесткие задержания у здания Мосгоризбиркома

Сотрудники полиции вечером в воскресенье, 14 июля, провели задержания у здания Мосгоризбиркома в Москве, куда пришли протестующие против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Силовики пошли на толпу, из которой они начали выхватывать отдельных активистов. До этого митингующие успели установить возле здания две-три палатки, поскольку планировали остаться у Мосгоризбиркома на ночь.

Среди задержанных - юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, политик Илья Яшин, корреспондент телеканала "Дождь"Алексей Коростелев. О своем задержании в Twitter написал также директор ФБК Иван Жданов.

Илья Яшин сообщил, что в его автозаке находилось около 20 человек. "ОВД-Инфо" передает, что число задержанных на 20.30 мск достигло 38 человек.

Между тем в главном управлении (ГУ) МВД России по Москве сообщили агентству РИА "Новости", что задержания проводились по статье 20.2 КоАП РФ - о нарушении установленного порядка проведения митинга. Столичные власти сочли встречу с независимыми кандидатами несогласованным мероприятием. По данным представителя пресс-службы ГУ МВД, всего задержаны более 25 человек, в том числе "ряд организаторов несогласованной акции".

Активистов доставляют в отдел МВД России по району Хамовники. По информации Жданова, минимум семь задержанных привезли к зданию отдела по району Лужники. Еще часть демонстрантов доставили в отдел МВД в Южном Тушине.

Некоторых протестующих били по животу и по голове

По данным правозащитного медиа-портала "ОВД-Инфо", задержания проводятся в жесткой форме. Некоторые из задержанных сообщают о травмах, полученных в результате действий сотрудников полиции. По словам протестующих, их били по животу и по голове, тянули за волосы. В ряде случаев митингующие говорили о подозрениях на сотрясение мозга и перелом носа.

Через некоторое время к отделу в Хамовниках подъехала скорая помощь, в нее отвели одного из задержанных. Как уточняет сайт "МБХ медиа", медицинская помощь потребовалась активисту Игорю Ефимову.

Часть митингующих вытеснили в Никитский переулок. Участок двора перед зданием Мосгоризбиркома перекрыт, полицейские выстроились в живую цепь.

Соболь, выдвигавшая свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму в 43-м округе, призвала продолжать протест, несмотря на задержания, и "выходить каждый день" в 19.00 мск на Трубную площадь. Она подчеркнула, что от голодовки не откажется. Юрист ФБК по-прежнему настаивает на встрече главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Ранее сто муниципальных депутатов российской столицы потребовали от Центральной избирательной комиссии РФ и Мосгоризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. "Только в этом случае избирательные права москвичей будут соблюдены, а члены избирательных комиссий и чиновники мэрии сохранят свое лицо", - подчеркивалось в обращении.

В воскресенье, 14 июля, активисты по призыву штаба Навального пришли в Новопушкинский сквер в Москве, чтобы поддержать кандидатов и защитить право на выборы. Затем они двинулись маршем в сторону Тверской улицы. Дойдя до мэрии Москвы, десятки митингующих постучали в ее дверь по призыву главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина. Проведя полчаса у здания столичной мэрии, активисты двинулись к Мосгоризбиркому. Они расположились перед зданием с намерением остаться до утра, некоторые принесли палатки и пластиковые коврики.

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