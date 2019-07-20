 Полиция пришла с обысками к Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Полиция пришла с обысками к Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову

Московская полиция пришла с обысками к оппозиционеру Дмитрию Гудкову и директору ФБК Ивану Жданову. Их близкие говорят, что это связано с акцией, запланированной на 27 июля.

Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков

Сотрудники московской полиции вечером в среду, 24 июля, пришли с обысками к оппозиционеру Дмитрию Гудкову и директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову. Об этом сообщили в соцсети Twitter отец Гудкова и пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Контекст

Элла Памфилова ответила отказом на предложения зарегистрировать всех кандидатов, собравших необходимое число подписей. Глава ЦИК также заявила, что митинги никак не повлияют на решение комиссии. (23.07.2019)

Оппозиционер Дмитрий Гудков, его не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы, рассказал DW, как намерен бороться против этого решения и почему оппозиция могла бы выиграть выборы. (24.07.2019)

"К нам домой пришли с обыском около десятка полицейских. Я сама в Болгарии с сыном, Диме не дают мне позвонить. Полицейские ищут материалы по предстоящей акции 27 числа", - написала в Twitter жена Дмитрия Гудкова Валерия. Пресс-секретарь Гудкова Дмитрий Обухов также подтвердил, что обыск связан с несогласованной акцией, намеченной на 27 июля.

По окончании обыска Гудков сообщил журналистам, что его вызвали на утро 25 июля в Следственный комитет РФ по Москве как свидетеля по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома.

Несколькими часами ранее были задержаны основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный. а также координатор его московского штаба Олег Степанов. Позднее Хорошевский районный суд Москвы приговорил Степанова за пост в социальной сети Facebook со словами "Вернем право на выборы", а также датой и местом проведения акции 27 июля, к 8 суткам административного ареста. Навальный получил в Симоновском районном суде 30 суток ареста.

Кризисная ситуация в Москве возникла в связи с отказом Мосгоризбиркома зарегистрировать ряд оппозиционных политиков кандидатами в депутаты Мосгордумы. Накануне в Центральной избирательной комиссии РФ состоялась встреча кандидатов, получивших отказ в регистрации, с главой ЦИК Эллой Памфиловой, на которой оппозиционные политики рассказали о целом ряде случаей, которые, по их мнению, нарушают выборное законодательство.

"Вот, что хочу сказать: выходите в субботу на улицу. 14-00, Тверская, 13. Пока у нас нет права голоса, мы все и так под арестом", - написал Навальный после вынесения приговора. Оппозиционер Илья Яшин, которому также не разрешили баллотироваться кандидатом в Мосгордуму, написал в Twitter, что у него "пока все в порядке".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 26:59

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне

  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Контекст

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих. (12.06.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне  

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста  

Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов  

Также по теме

Russland Protest in Moskau

На митинге оппозиции в Москве Навальный выдвинул мэрии условия 20.07.2019

Массовая акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в центре Москвы. DW следила за событиями в режиме реального времени.

Russland | Kundgebung in Moskau für unabhängige Kandidaten bei der Kommunalwahl

Независимые кандидаты в Мосгордуму выйдут на санкционированный митинг 20 июля 15.07.2019

Митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму пройдет на проспекте Сахарова 20 июля, сообщается на сайте Либертарианской партии.

Russland | Mosgorduma Wahlen | Eröffnung des Zentrums zur Sammlung der benötigten Unterschriften von Alexei Nawalny in Moskau

Почерковед об экспертизе подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы 23.07.2019

Все больше москвичей узнают, что их подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму забраковали. Бывший графолог при МВД рассказал DW о процедуре проверки подписей и прокомментировал работу своих коллег.

Реклама

Самые читаемые

Будущий британский премьер Борис Джонсон: евроскептик, русофил, ловелас  

Результаты парламентских выборов в Украине: что нужно знать  

Лукашенко пригласили в Польшу на юбилей начала Второй мировой войны  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно