Полиция пришла с обысками к Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову

Сотрудники московской полиции вечером в среду, 24 июля, пришли с обысками к оппозиционеру Дмитрию Гудкову и директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову. Об этом сообщили в соцсети Twitter отец Гудкова и пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
"К нам домой пришли с обыском около десятка полицейских. Я сама в Болгарии с сыном, Диме не дают мне позвонить. Полицейские ищут материалы по предстоящей акции 27 числа", - написала в Twitter жена Дмитрия Гудкова Валерия. Пресс-секретарь Гудкова Дмитрий Обухов также подтвердил, что обыск связан с несогласованной акцией, намеченной на 27 июля.
По окончании обыска Гудков сообщил журналистам, что его вызвали на утро 25 июля в Следственный комитет РФ по Москве как свидетеля по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома.
Несколькими часами ранее были задержаны основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный. а также координатор его московского штаба Олег Степанов. Позднее Хорошевский районный суд Москвы приговорил Степанова за пост в социальной сети Facebook со словами "Вернем право на выборы", а также датой и местом проведения акции 27 июля, к 8 суткам административного ареста. Навальный получил в Симоновском районном суде 30 суток ареста.
Кризисная ситуация в Москве возникла в связи с отказом Мосгоризбиркома зарегистрировать ряд оппозиционных политиков кандидатами в депутаты Мосгордумы. Накануне в Центральной избирательной комиссии РФ состоялась встреча кандидатов, получивших отказ в регистрации, с главой ЦИК Эллой Памфиловой, на которой оппозиционные политики рассказали о целом ряде случаей, которые, по их мнению, нарушают выборное законодательство.
"Вот, что хочу сказать: выходите в субботу на улицу. 14-00, Тверская, 13. Пока у нас нет права голоса, мы все и так под арестом", - написал Навальный после вынесения приговора. Оппозиционер Илья Яшин, которому также не разрешили баллотироваться кандидатом в Мосгордуму, написал в Twitter, что у него "пока все в порядке".
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Автор: Елена Барышева, Москва