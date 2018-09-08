 Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Салониках | Новости из Германии о Европе | DW | 08.09.2018

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Европа

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Салониках

Тысячи человек в Салониках протестовали против соглашения между Грецией и Македонией. Позже начались столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и другие спецсредства.

Столкновения с полицией в Салониках

Столкновения с полицией в Салониках

В греческом городе Салоники тысячи человек протестовали в субботу, 8 сентября, против соглашения между Грецией и Македонией о новом названии этой бывшей югославской республики. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

Собравшиеся выкрикивали националистические и праворадикальные лозунги, в том числе: "Македония - только греческая". Однако, по информации агентства dpa, на улицы города вышло гораздо меньше демонстрантов, чем в предыдущие месяцы во время похожих протестных акций. Около 200 человек, чьи лица были скрыты, отделились от демонстрации и начали бросать камни и различные предметы в полицейских. В свою очередь, полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.

Контекст

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Протесты против безработицы и политики Ципраса

В то же время в Салониках проходила и акция протеста против безработицы и политики экономии, которую проводит греческий премьер-министр Алексис Ципрас. На демонстрацию также вышли несколько тысяч человек. "Мы хотим работу, а не бесконечные налоги", - гласили надписи на транспарантах собравшихся.

В общей сложности в двух демонстрациях, по данным агентства AFP, приняли участие около 7 тысяч греков.

Республика Северная Македония

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Афины опасаются, что в случае закрепления за соседней страной названия "Македония" Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область.

В июне министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Референдум по новому конституционному наименованию пройдет в Македонии осенью. Кроме того, решение должно быть ратифицировано парламентом Греции.

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    Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер


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Кто и против чего на самом деле протестует в Македонии

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