 Полиция признала нападение с ножом в Рединге терактом | Новости из Германии о Европе | DW | 21.06.2020

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Европа

Полиция признала нападение с ножом в Рединге терактом

В британском Рединге 20 июня мужчина набросился с ножом на гуляющих в парке, в результате три человека погибли. Расследование поручено Национальному антитеррористическому управлению.

Сотрудники полиции в Рединге после нападения с ножом

Сотрудники полиции в Рединге после нападения с ножом, 20 июня 2020 года

Нападение с ножом, совершенное накануне в британском Рединге, квалифицировано как террористический акт. Об этом сообщила полиция долины Темзы в воскресенье, 21 июня. Теперь расследованием дела займется юго-восточное отделение Национального антитеррористического управления.

Вечером 20 июня в Рединге 25-летний мужчина без видимой причины набросился с ножом на людей, гулявших в парке. Три человека погибли, еще трое были тяжело ранены. Подозреваемый взят под стражу.

По словам очевидцев, мужчина появился в людном парке около 20.00 по местному времени. Выкрикивая неразборчивые слова, он набросился с ножом на небольшую группу отдыхающих и начал без разбора наносить им ранения в горло и грудь. После этого он совершил нападение на другую группу людей.

Глава МВД Британии озабочена нападением в Рединге

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что инцидент в Рединге вызвал у нее "глубочайшее беспокойство".

Город Рединг находится в 70 км к западу от Лондона, в нем проживают около 160 тысяч человек. За два часа до нападения вблизи парка, где оно произошло, прошла мирная демонстрация движения BlackLivesMatter.

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    Официальных сообщений о жертвах нападений нет. По неподтвержденным данным, несколько человек погибли.

    Автор: Илья Коваль


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