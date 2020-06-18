 Полиция приехала к журналисту ″Дождя″ после сюжета о голосовании по Конституции | Новости из Германии о России | DW | 18.06.2020

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Россия

Полиция приехала к журналисту "Дождя" после сюжета о голосовании по Конституции

Телеканал "Дождь" выпустил сюжет под названием "Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома". К автору материала приехала полиция.

В студии телеканала Дождь, фото из архива

В студии телеканала "Дождь", фото из архива

Полицейские в ночь на четверг, 18 июня, приехали к редакции телеканала "Дождь" в Москве и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними. "В итоге было принято решение, что сейчас Антон даст пояснения. Будем смотреть, как дальше будут развиваться события", - рассказал РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Полицейские переписали данные из документов Баева и сказали, что им пришел запрос на изучение его репортажа. Полицейским, по их словам, нужно найти людей, которые организовывали продажу сим-карт.

Антон Баев и Александра Шанталова ранее выпустили сюжет под заголовком "Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома". В нем рассказывается о том, как несколько человек раздают сим-карты и присылают персональную информацию московских пенсионеров. С использованием этих данных можно зарегистрироваться на портале московской мэрии и использовать сим-карту для верификации.

Полиция проверяет эту информацию, сообщает ГУ МВД по Москве.

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