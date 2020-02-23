 Полиция открыла портал для свидетелей теракта в Ханау | Новости из Германии о Германии | DW | 23.02.2020

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Германия

Полиция открыла портал для свидетелей теракта в Ханау

На специальной интернет-странице на сайте федерального ведомства по уголовным делам свидетели могут размещать фото и видеоматериалы, а также собственные показания.

Цветы и свечи возле одной из кальянных в Ханау

Цветы и свечи возле одной из кальянных в Ханау

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) открыло специальную интернет-страницу, на которой потенциальные свидетели теракта в Ханау могут размещать фото и видеоматериалы, а также собственные показания. Как указывается в заявлении криминальной полиции в воскресенье, 23 февраля, это сделано для того, чтобы "полностью прояснить обстоятельства случившегося". Кроме того, отмечается в тексте, свидетели также могут обратиться в BKA по выделенному бесплатному телефонному номеру.

Контекст

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Тремя днями ранее, 19 февраля, 43-летний  немец Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных в городе Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Как минимум пять человек получили в результате стрельбы тяжелые ранения. После этого  преступник вернулся домой, где, предположительно, убил свою 72-летнюю мать и покончил с собой. Министерство внутренних дел Германии признало стрельбу в Ханау расистски мотивированным терактом.

Обстрел в Штутгарте, поджог в Дёбельне

22 февраля кто-то обстрелял окна в здании в Штутгарте, одно из которых оказалось витриной кальянной. Никто не пострадал, так как помещение в этот момент было пустым. Расследование проводит отдел по борьбе с политически мотивированной преступностью BKA. Как заявили правоохранители агентству AFP, пока им не удалось получить свидетельств того, что за этим нападением также могут стоять правые радикалы, но "расследование ведется во всех направлениях".

Днем ранее в Дёбельне (федеральная земля Саксония) по неизвестной пока причине загорелся сарай и мусорный бак, находящиеся около двух зданий, в одном из которых находится кальянная, в другом - кебабная. Оба заведения от огня не пострадали.  Расследование ведет центр по защите от экстремизма и терроризма саксонского ведомства по уголовным делам. В этом случае пока тоже нет свидетельств, что происшествие имело политический характер, заявили  в полиции.

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    Стрельба в кальянной

    Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. Мужчина вошел в помещение и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Еще один пострадавший скончался через несколько часов от полученных ранений.

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    Полиция быстро вышла на след преступника

    Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника. В его квартире были найдены два трупа. Одним из убитых оказался сам Тобиас Р. - 43-летний житель Ханау, гражданин Германии. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.

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    Тобиас Р. разместил видео в YouTube за несколько дней до убийств

    Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".

  • Табличка у входа в здание Федеральной прокуратуры Германии

    Теракт в Ханау

    Расследованием занимается Федеральная прокуратура

    В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался ксенофобскими мотивами. По данным полиции, все 9 жертв нападений имеют миграционные корни. Турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди погибших - 5 граждан Турции.

  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек и премьер-министр Гессена Фолькер Буффье

    Теракт в Ханау

    Президент ФРГ Штайнмайер: "Акт террористического насилия"

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 февраля в Ханау назвал произошедшее "жестоким актом террористического насилия" и призвал общество не позволить "запугать себя". "Граждане должны быть "едины против ненависти, расизма и насилия", - подчеркнул глава государства.

  • Люди с плакатом против фашизма на улице в Ханау

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    Траурные митинги памяти погибших

    Не только в самом Ханау, но и в десятках других городов вечером в четверг, 20 февраля, прошли траурные митинги в память о жертвах преступления.

  • Минута молчания во время открытия кинофестиваля Берлинале

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    70-й Берлинский международный кинофестиваль в четверг, 20 февраля, открылся минутой молчания в память о погибших в Ханау. Как написали организаторы фестиваля в специальном заявлении, "Берлинале выступает против насилия и расизма".

  • Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зееховер и министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт на пресс-конференции

    Теракт в Ханау

    МВД ФРГ признало стрельбу в Ханау терактом

    "Преступление в Ханау - это однозначно расистски мотивированный террористический акт", - заявил глава ведомства Хорст Зеехофер на состоявшейся 21 февраля пресс-конференции в Берлине. Министр заверил, что по всей стране будет усилена работа полиции, чтобы предотвратить действия возможных преступников-подражателей.

    Автор: Вадим Шаталин


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Стрелок в немецком Ханау: кто напал на посетителей кальянных. DW Новости

Контекст

Теракт в Ханау

Жертвами преступления в гессенском городе Ханау стали 11 человек. Предполагаемый преступник вероятно покончил жизнь самоубийством. (20.02.2020)  

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