Полиция открыла портал для свидетелей теракта в Ханау

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) открыло специальную интернет-страницу, на которой потенциальные свидетели теракта в Ханау могут размещать фото и видеоматериалы, а также собственные показания. Как указывается в заявлении криминальной полиции в воскресенье, 23 февраля, это сделано для того, чтобы "полностью прояснить обстоятельства случившегося". Кроме того, отмечается в тексте, свидетели также могут обратиться в BKA по выделенному бесплатному телефонному номеру.

Тремя днями ранее, 19 февраля, 43-летний немец Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных в городе Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Как минимум пять человек получили в результате стрельбы тяжелые ранения. После этого преступник вернулся домой, где, предположительно, убил свою 72-летнюю мать и покончил с собой. Министерство внутренних дел Германии признало стрельбу в Ханау расистски мотивированным терактом.

Обстрел в Штутгарте, поджог в Дёбельне

22 февраля кто-то обстрелял окна в здании в Штутгарте, одно из которых оказалось витриной кальянной. Никто не пострадал, так как помещение в этот момент было пустым. Расследование проводит отдел по борьбе с политически мотивированной преступностью BKA. Как заявили правоохранители агентству AFP, пока им не удалось получить свидетельств того, что за этим нападением также могут стоять правые радикалы, но "расследование ведется во всех направлениях".

Днем ранее в Дёбельне (федеральная земля Саксония) по неизвестной пока причине загорелся сарай и мусорный бак, находящиеся около двух зданий, в одном из которых находится кальянная, в другом - кебабная. Оба заведения от огня не пострадали. Расследование ведет центр по защите от экстремизма и терроризма саксонского ведомства по уголовным делам. В этом случае пока тоже нет свидетельств, что происшествие имело политический характер, заявили в полиции.

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