Полиция Нидерландов назвала стрельбу в Утрехте терактом

Через сутки после стрельбы по пассажирам в одном из трамваев в нидерландском Утрехте полицейским удалось установить мотив нападения. Как сообщили представители правоохранительных органов королевства во вторник, 19 марта, в салоне машины, на которой

пытался скрыться стрелявший, было найдено письмо, которое свидетельствует о террористическом мотиве его действий. Также следователи выяснили, что нападавший не был лично знаком ни с одной из жертв.

Трагедия произошла накануне, в понедельник, 18 марта, в 12.45 мск в районе остановки 24oktoberplein на юге города. Вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по пассажирам в трамвае и затем скрылся. В результате нападения погибли три человека, еще пятеро были ранены. Администрация общины Утрехт объявила террористическую угрозу максимального, пятого, уровня. Полиция начала розыск 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса, распространив его фото с записи камеры видеонаблюдения. Через несколько часов подозреваемый в нападении был задержан.

Новость дополняется.

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