 Полиция Мюнхена расследует две антисемитских выходки | Новости из Германии о Германии | DW | 07.08.2019

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Германия

Полиция Мюнхена расследует две антисемитских выходки

В течение несколько минут раввин и его сыновья подверглись двум вербальным антисемитским атакам в Мюнхене. Неизвестная женщина плюнула в лицо сыну раввина.

Мужчина в кипе

Немецкая полиция сообщила во вторник, 6 августа, о двух антисемитских выходках, произошедших в Мюнхене в течение нескольких дней. Жертвами одной из них тремя днями ранее стали раввин и его два сына, возвращающиеся из синагоги. Сначала мужчина в возрасте около 45 лет с другой стороны улицы прокричал раввину и его сыновьям ругательства, в том числе выражение "дерьмовые евреи". Слышавшая эта примерно 35-летняя женщина в автомобиле присоединилась к ругательствам, повторила выражения мужчины и плюнула в лицо подошедшему сыну раввина. И женщина, и мужчины скрылись, идентифицировать их не удалось.

Кроме того, вечером 5 августа один из членов еврейской общины обнаружил на лестнице своего дома нарисованную звезду Давида. По поводу обоих происшествий ведется следствие.

Контекст

Должны ли евреи в ФРГ в целях безопасности не носить кипу, как советует уполномоченный правительства по борьбе с антисемитизмом? Еврейскую общину в Германии и за рубежом взбудоражили эти слова. (29.05.2019)

Комиссия по борьбе с антисемитизмом будет работать на постоянной основе. В Германии будут пересмотрены школьные программы и реализован широкий круг других мер. (06.06.2019)

По данным баварского отделения Центра изучения и сбора информации об антисемитизме (RIAS), с апреля в Баварии зафиксированы 72 антисемитские выходки, из них 32 произошли в Мюнхене. При этом, отмечают эксперты, далеко не все инциденты становятся известны и учитываются статистикой.

Комиссия по борьбе с антисемитизмом

В Германии в целях борьбы с антисемитизмом и защиты еврейской жизни будет создана постоянная комиссия, работающая и на федеральном, и на земельном уровне. Об этом, как сообщил уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein), в июне договорились канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель.

Кляйн назвал достигнутую договоренность "крупной вехой в борьбе с антисемитизмом, имеющей гигантское значение". Он отметил, что большинство мер, которые планируется осуществить в сфере борьбы с антисемитизмом, находятся в компетенции земель.

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  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Байройт против антисемитизма

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