 Полиция Мюнхена ведет проверку по факту осквернения могилы Бандеры | Новости из Германии о Германии | DW | 16.10.2018

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Германия

Полиция Мюнхена ведет проверку по факту осквернения могилы Бандеры

Генконсульство Украины в Мюнхене обратилось в полицию с просьбой отреагировать на публикацию видео в YouTube, где с креста над могилой Бандеры срывают флаг Украины.

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Полиция Мюнхена проводит проверку предполагаемого осквернения могилы Степана Бандеры. Как уточнили DW в пресс-службе мюнхенской полиции во вторник, 16 октября, по результатам проверки будет принято решение о возможном заведении уголовного дела. Согласно §168 Уголовного кодекса ФРГ, осквернение могилы считается преступлением, которое может наказываться денежным штрафом или лишением свободы до трех лет.

Контекст

Профессор Мюнстерского университета Томас Бремер рассказал DW, почему РПЦ так резко отреагировала на автокефалию украинской церкви и какие последствия для православия может иметь решение Константинополя. (16.10.2018)

​​​​​​​Степан Бандера - одна из самых противоречивых исторических фигур. Кто и почему решил написать хип-хоп про лидера украинского национального движения? (04.05.2018)

Осуждение нацизма и коммунизма Радой - правильный шаг, но он создает новые проблемы и вызовы для украинского общества, считает Константин Эггерт в специальном комментарии для DW. (13.04.2015)

Ночью на мюнхенском кладбище неизвестные опрокинули каменный крест на могиле Степана Бандеры. (17.08.2014)

Мифы о Первой мировой и симпатии к Степану Бандере: в пропаганде, активно используемой в ходе нынешнего конфликта на востоке Украины, оружием стала история. (17.11.2014)

Днем ранее в YouTube-канале британского блогера и экс-сотрудника Russia Today Грэма Филлипса было опубликовано видео под названием "Я исправляю могилу Степана Бандера". В ролике видно, как Филлипс срывает с каменного креста, стоящего над могилой, флаг Украины, и ставит туда табличку, где написано по-английски: "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

Годовщина убийства Бандеры

Ролик был опубликован в годовщину убийства Бандеры, застреленного 15 октября 1959 года в Мюнхене агентом КГБ при помощи специального пистолета и пули с ядом. Как сообщается на странице Facebook Генконсульства Украины в Мюнхене, дипломаты обратились в полицию после публикации ролика.

Когда сотрудники полиции прибыли на место примерно через 15 минут, то захоронение было в порядке. Видео должны были снимать заранее, когда точно, неизвестно, рассказали DW в пресс-службе полиции Мюнхена. 

В середине ХХ века Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН), в годы второй мировой войны был заключен в нацистском концлагере Заксенхаузен. После войны жил в Мюнхене, оставаясь одним из идеологов украинского национального движения. Его могила неоднократно осквернялась или повреждалась.

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    Автор: Григорий Аросев


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Архимандрит Кирилл (Говорун) в "Немцова.Интервью": О ситуации с автокефалией – разрыв, но не раскол

Контекст

Автокефалия для Украины: кто что говорит

Разногласия по вопросу предоставления УПЦ автокефалии усиливаются. В Киеве заявляют одно, в Москве - другое. (14.10.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение Генконсульства Украины о проверке по осквернению могилы Бандеры

Аудио- и видеофайлы по теме

Архимандрит Кирилл (Говорун) в "Немцова.Интервью": О ситуации с автокефалией – разрыв, но не раскол  

Украинский Нежин накануне томоса  

Курс Украины в ЕС и НАТО: что думают об изменении Конституции в прифронтовом Мариуполе  

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