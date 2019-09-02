 Полиция Москвы возбудила дело после шествия 31 августа | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2019

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Россия

Полиция Москвы возбудила дело после шествия 31 августа

В ГУ МВД России начали административное расследование из-за несогласованной акции. В ходе шествия в российской столице задержаний не было.

Сотрудники Росгвардии в ходе несогласованного шествия в Москве 31 августа

Сотрудники Росгвардии в ходе несогласованного шествия в Москве 31 августа

Главное управление (ГУ) МВД России по Москве возбудило административное дело после несогласованного шествия сторонников оппозиции против политических репрессий и за честные выборы 31 августа в российской столице. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщили в пресс-службе столичной полиции. Дело заведено по статье 20.2 КоАП РФ о нарушении установленного порядка проведения мероприятия.

"В настоящее время проводится административное расследование", - отметили в правоохранительных органах. Кто является его фигурантом, в ГУ МВД не уточнили

Задержаний не было

Контекст

Попытка российских властей провести выборы в Мосгордуму по привычному сценарию обернулась кризисом, который ставит под вопрос всю политическую систему в России, считает Фёдор Крашенинников. (30.07.2019)

Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

В ходе акции 31 августа задержаний не было. По информации московской полиции, всего в мероприятии приняли участие 750 человек. По данным оппозиции, к шествию на его пике присоединились тысячи митингующих.

Участники собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах, а затем пошли по Бульварному кольцу к Пушкинской площади. Они требовали освободить активистов, массово задержанных на предыдущих митингах в июле и августе, прекратить политические репрессии и проводить честные выборы. Часть демонстрантов выступала в поддержку сестер Хачатурян и за меры против домашнего насилия.

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