 Полиция задержала участников ″бессрочного митинга″ в Москве | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.09.2018

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Россия

Полиция задержала участников "бессрочного митинга" в Москве

Около 15 молодых людей призывали принести "еду, воды и теплые вещи" на Страстной бульвар в Москве. Они требовали отставки президента, правительства и отмены пенсионной реформы.

Участники бессрочной забастовки у памятника Твардовскому в Москве

Участники "бессрочной забастовки" в Москве

Полиция задержала молодых людей, объявивших бессрочную забастовку у памятника Твардовскому на Страстном бульваре в Москве. Об этом сообщил корреспондент DW в понедельник, 10 сентября. Всего у памятника было около 15 человек, в настоящий момент задержаны шестеро.

Контекст

В Москве переизбран Собянин, в регионах "Единая Россия" недобрала голосов, в двух столицах полиция избивала и задерживала участников митингов против пенсионной реформы - все об итогах 9 сентября. (10.09.2018)

Жириновский лез в драку и грозил Росгвардией, Толоконникова рассуждала о своей пенсии, а демонстрантам подыгрывал уличный музыкант. Репортаж DW с акции протеста против повышения пенсионного возраста. (09.09.2018)

Один из участников акции сообщил в канале Telegram "Митинг в Москве", что он смог убежать от полиции и призвал людей вновь собраться вокруг памятника. Судя по фотографии, опубликованной в канале уже после задержания, к памятнику Твардовскому вернулись около 10 человек. Позднее было заявлено, что акция переместилась к памятнику Рахманинову, который также расположен на Страстном бульваре.

В России на акциях задержано более 1000 человек

Ранее молодые люди попросили москвичей "нести еду, воду и теплые вещи" для продолжения "бессрочной забастовки". Они требовали отставки президента, правительства, отмены пенсионной реформы, статьи 282 УК РФ и роспуска Роскомнадзора. Молодые люди находились в центре Москвы второй день, в воскресенье они также участвовали в акции протеста.

9 сентября на несанкционированный митинг против пенсионной реформы в Москве вышли около 2,5 тысячи человек. Наиболее активные задержания состоялись на Большой Дмитровке, полиция применила резиновые дубинки.

Митинги прошли в десятках российских городов, по данным "ОВД-Инфо", на них были задержаны более тысячи человек.

 

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Алексей Навальный - пенсионная реформа, футбол и популизм

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

Ссылки в интернете

Канал в Telegram "Митинг в Москве"

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