Полиция задержала незарегистрированного кандидата в депутаты Соловьева

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы от избирательного округа № 3 Александр Соловьев во вторник, 3 сентября, задержан полицией на выходе из собственного дома. Об этом сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев. Задержание связано с участием активиста в несанкционированном шествии в Москве 31 августа.

Как уточняет портал "МБХ медиа", к председателю московского отделения "Партии перемен" подошли четверо полицейских, посадили его в автомобиль, не пустив при этом адвоката, и отказались назвать ОВД, куда его доставят.

Защитнику удалось попасть к политику

Агентство "Интерфакс" позднее сообщило, что Соловьева доставили в управление МВД России по Тверской области. Защитник в итоге смог к нему попасть.

Активист уже проходит ответчиком по иску ГУП "Московский метрополитен" к организаторам протестных митингов в конце июля и в начале августа за допуск независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Ранее иски к оппозиционерам уже подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", которому принадлежит ресторан "Армения". Общая сумма убытков, которую они требуют возместить, составляет около 13 млн рублей.

Главное управление (ГУ) МВД России по Москве 2 сентября возбудило административное дело после несогласованного шествия сторонников оппозиции против политических репрессий и за честные выборы 31 августа в российской столице. Дело заведено по статье 20.2 КоАП РФ о нарушении установленного порядка проведения мероприятия.

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