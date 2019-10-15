 Полиция задержала еще одного фигуранта ″московского дела″ | Новости из Германии о России | DW | 15.10.2019

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Россия

Полиция задержала еще одного фигуранта "московского дела"

По словам жены активиста Александра Мыльникова, который был задержан в рамках "московского дела", полиция увезла его в неизвестном направлении.

Здержание полицией одного из участником протестов в Москве

Здержание полицией одного из участником протестов в Москве

В Москве полиция задержала еще одного фигуранта так называемого "московского дела" - Александра Мыльникова. Об этом пишет во вторник, 15 октября, онлайн-издание "ОВД-Инфо". В СК считают, что действия Мыльникова во время одной из протестных акций, проходивших перед выборами Мосгордумы, содержали "признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия по отношению к представителю органов власти).

В понедельник в СК заявили, что следователи установили личности еще шестерых подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о "массовых беспорядках" и применении насилия в отношении представителей власти. Четверо из них - Егор Лесных, Максим Мартинцов, Владимир Емельянов и Андрей Баршай - уже были задержаны, а по их месту жительства был проведен обыск. Еще двое, по информации СК на понедельник, скрылись. Не исключено, что задержанный во вторник Александр Мыльников - это один из них.

Контекст

Решение суда по Павлу Устинову - пример того, что приговоры по "московскому делу" не зависят от того, было ли правонарушение. Сергей Елкин об особенностях работы российских судов. (01.10.2019)

В интервью DW Ильдар Дадин рассказал, что думает о московских протестах и деле Константина Котова, приговоренного по "дадинской статье". Суд рассмотрит апелляцию по этому делу 14 октября. (12.10.2019)

Приговоры фигурантам "московского дела"

По словам жены Мыльникова Марии, в задержании ее мужа участвовали десять силовиков, часть из них имела бронежилеты, часть была в гражданской одежде. Кроме того, на задержание были приглашены двое соседей Мыльниковых, которые выступили в качестве понятых. Во время обыска в квартире силовики изъяли телефон, несколько флэшек, жесткие диски из компьютеров, ноутбук, а также одежду, в которой Мыльников был на одном из летних митингов, сообщает "ОВД-Инфо".

На данный момент четверо фигурантов "московского дела" -  Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данил Беглец - получили реальные сроки, еще один обвиняемый - Павел Устинов - условный. Кроме того, активист Константин Котов был приговорен к четырем годам тюрьмы за неоднократное участие в несогласованных митингах, а блогер Владислав Синица - к пяти годам колонии за твит, в котором, по мнению суда, содержались угрозы детям полицейских.

14 октября был также задержан активист движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинич. Ранее по РЕН ТВ был показан сюжет, в котором Кулинич был назван организатором протестной акции 27 июля.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 14:14

Ильдар Дадин: "Московское дело" - как день сурка в России

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует.  

Ссылки в интернете

Статья DW о задержании активиста Дэнни Кулинича

Статья DW о задержании активиста Дэнни Кулинича  

Статья DW о новых задержаниях по "московскому делу"

Статья DW о новых задержаниях по "московскому делу"  

Статья DW о деле активиста Кирилла Жукова

Статья DW о деле активиста Кирилла Жукова  

Сообщение онлайн-издания "ОВД-Инфо" о задержании активиста Александра Мыльникова

Сообщение онлайн-издания "ОВД-Инфо" о задержании активиста Александра Мыльникова

Аудио- и видеофайлы по теме

Ильдар Дадин: "Московское дело" - как день сурка в России  

Пять лет лишения свободы за твит: приговор Синице оставлен без изменения  

Одиночные пикеты в Москве в поддержку осужденного Павла Устинова  

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