Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова

За несколько часов до начала митинга за свободные выборы у здания московской мэрии полиция задержала директора Фонда борьбы с коррупцией, независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Ивана Жданова. Об этом сообщил у себя в Twitter сам Жданов в субботу, 27 июля.

В ожидании акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы к московской мэрии стянули наряды полиции. За два часа до начала митинга были задержаны шесть человек.

Первым стал дизайнер Константин Коновалов, совершавший утреннюю пробежку. Он остановился возле здания мэрии, чтобы сфотографировать стянутые туда автозаки, к нему подошли полицейские и потребовали уйти. Коновалов продолжил пробежку, но через квартал его остановил еще один наряд полиции, решивший, что он убегает от полицейских, пишет сайт "ОВД-Инфо" со ссылкой на Коновалова.

На своей странице в Twitter дизайнер написал, что при задержании его грубо положили лицом на асфальт и повредили ногу.

Накануне акции протеста сотрудники следственного комитета России (СК) провели обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщили в соцсетях вечером в пятницу, 26 июля, сразу несколько оппозиционных политиков.С обысками пришли в квартиру муниципального депутата Ильи Яшина, штабы незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Любови Соболь и Ивана Жданова. Кроме того сотрудники СК также обыскали квартиры родителей политика Константина Янкаускаса и бабушки зарегистрированного кандидата Дмитрия Клочкова.

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