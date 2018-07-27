Полиция Германии разыскивает почти 300 тысяч человек

Около 300 тысяч человек находятся в Германии в списке разыскиваемых лиц. Как сообщило в воскресенье, 29 июля, издание Welt am Sonntag, среди них - более 126 тысяч иностранцев, которыедолжны покинуть страну. При этом часть разыскиваемых уже могла выехать из Германии, не уведомив об этом немецкие ведомства, считают в немецком МВД.

Как отмечает издание, в стране зафиксировано увеличение числа политически мотивированных преступлений. Количество разыскиваемых по подобным статьям людей выросло в сравнении с 2017 годом более чем втрое - до 4411. По ним в основном разыскивают исламистов. Более 3100 ордеров на арест касаются преступлений, относящихся к категории "религиозная идеология".

Армин Шустер (Armin Schuster), председатель комитета по внутренним делам бундестага, потребовал прикладывать все усилия, чтобы иностранцы, которым предписано покинуть страну, также были найдены. "Если мы хотим задержать скрывающихся нарушителей и лиц, подлежащих депортации, мы должны усилить давление по поиску этих людей", - заметил Шустер. В 2015 году полиция Германии сумела найти и арестовать 135 человек, на арест которых ранее были выписаны ордера.

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