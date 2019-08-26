 Полиция в ФРГ будет называть происхождение предполагаемых преступников | Новости из Германии о Германии | DW | 27.08.2019

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Германия

Полиция в ФРГ будет называть происхождение предполагаемых преступников

Профсоюз полицейских поддержал намерение земельного МВД в Дюссельдорфе обязать полицию указывать национальность подозреваемых, профсоюз журналистов выступил против.

Немецкие полицейские

Профсоюз немецких полицейских поддержал планы МВД Северного Рейна - Вестфалии обязать правоохранительные и следственные органы называть в пресс-релизах происхождение или национальность предполагаемых преступников. Поправки к правилам работы с общественностью внесут ясность и повысят гарантии соблюдения правового порядка, заявил во вторник, 27 августа, в Дюссельдорфе глава земельного подразделения Немецкого профсоюза полицейских Эрих Реттингхаус (Erich Rettinghaus).

По его словам, указание происхождения или национальной принадлежности подозреваемых будет препятствовать распространению слухов и лишит благодатной почвы для деятельности экстремистских групп.

Профсоюз журналистов критикует

В свою очередь Немецкий профсоюз журналистов (DJV) раскритиковал планы МВД Северного Рейна - Вестфалии. Председатель земельного отделения DJV Франк Штах (Frank Stach) напомнил, что журналисты сами несут ответственность за принятие решения о том, следует ли упоминать в конкретном случае о национальности предполагаемого злоумышленника. "Правила публикации данных о происхождении подозреваемых и преступников четко прописаны в Кодексе журналистов", - заявил он агентству epd.

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26 августа стало известно о том, что МВД самой крупной федеральной земли ФРГ намерено выпустить приказ, обязывающий следствие всегда называть происхождение подозреваемых в совершении преступлений. В настоящее время готовятся поправки в правила работы с общественностью и СМИ для полицейских, сообщил представитель ведомства агентству epd. 23 августа пресс-служба дюссельдорфской полиции начала называть в своих заявлениях национальность подозреваемых.

Соответствующие положения немецкого Кодекса журналистов были изменены два года назад. Поводом стала критика освещения в СМИ событий новогодней ночи 2016 года в Кельне, когда сексуальным домогательствам подверглись сотни женщин. Согласно рекомендации 12.1, условием для указания национальности подозреваемых в совершении преступлений является "обоснованный общественный интерес". Ранее таким условием являлось "оправданное отношение к делу".

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    Автор: Илья Коваль


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