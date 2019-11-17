 Полиция в Тбилиси разогнала протестующих против провала избирательной реформы | Новости из Германии о Европе | DW | 18.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Полиция в Тбилиси разогнала протестующих против провала избирательной реформы

Демонстранты, недовольные отказом парламента вводить пропорциональную систему выборов, заблокировали входы в парламент Грузии. МВД призвало протестующих снять блокаду незадолго до разгона.

Палатки протестующих у здания парламента в Тбилиси

Палатки протестующих в Тбилиси, 17 ноября 2019 года

Силы специального назначения МВД Грузии в понедельник, 18 ноября, разогнали протестующих, которые заблокировали входы в парламент в Тбилиси. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. По данным Минздрава Грузии, в результате разгона акции оппозиции в медицинские учреждения были доставлены три человека.

Несколькими часами ранее грузинское МВД обратилось к демонстрантам с призывом перестать блокировать входы в парламент и следовать законным требованиям полицейских. Если блокада не будет снята, "полиция отреагирует соответствующим образом, в рамках своих полномочий, установленных законом", предупредили в министерстве

Мирная акция, начавшаяся накануне вечером, "позднее переросла в незаконное действие", говорится в заявлении МВД Грузии. Исполнение права на свободу выражения и собрания "вышло за пределы, установленные законом", подчеркнули в ведомстве.

Две протестные акции оппозиционных сил в Тбилиси

В Грузии 17 ноября одновременно начались два антиправительственных протеста. Акция 20 политических сил, в том числе оппозиционных партий "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Европейская Грузия - движение за свободу", по разным данным, собрала от нескольких тысяч до более чем 20 тысяч человек. Протестующие встретились у парламента, куда они дошли с разных сторон шествием. Часть демонстрантов разбила у здания палатки и принесла бочки и дрова для продолжения протеста ночью.

Контекст

Почему жители Грузии недовольны своим правительством и какой может быть нормализация отношений с Россией, рассказал в интервью DW профессор социологии Гия Нодия. (03.07.2019)

Выступление российского депутата в грузинском парламенте привело к массовым протестам в Тбилиси. Своим взглядом на происходящее поделился с DW экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. (21.06.2019)

А на проспекте Руставели у здания Тбилисского театра оперы и балета прошла акция оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", которая, как и ЕНД, входит в парламент. На нее вышли сотни человек. Организаторы подчеркнули, что выступают с теми же требованиями, что и участники акции у парламента, однако не могут митинговать вместе с членами ЕНД - партии экс-президента Михаила Саакашвили.

Парламент Грузии отказался вводить пропорциональную систему выборов

Протестующие обвинили руководство страны в провале избирательной реформы. Летом правящая партия "Грузинская мечта" под давлением протестов обещала отказаться от парламентских выборов по мажоритарной системе. Однако 14 ноября парламент Грузии не поддержал законопроект о проведении в 2020 году выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

Сторонники ЕНД и "Европейской Грузии" также требуют ухода из власти "Грузинской мечты", отставки правительства и смены руководства Центральной избирательной комиссии.

Смотрите также:

  • Жилой комплекс на улице Нуцубидзе

    Новая древняя Грузия

    Типовые крупнопанельные многоэтажки в Тбилиси даже в советские времена пытались как-то разнообразить. Построенный в середине 1970-х годов по проекту Отара Каландаришвили и Гизо Поцхишвили комплекс жилых "башен" на улице Нуцубидзе отличался полукруглыми окнами и своеобразной галереей, соединяющей отдельные здания. Со временем они пришли в упадок, а полукруглые окна частично заделали кирпичами.

  • Крепость Нарикала

    Новая древняя Грузия

    Крепость Нарикала - самое древнее архитектурное сооружение в Тбилиси. Она даже старше самого города и была построена в IV-V веках. С тех пор много раз перестраивалась, разрушалась захватчиками и восстанавливалась. В 1827 году в результате сильного землетрясения и взрыва порохового склада крепость очень сильно пострадала. Уже невосполнимо. Но часть древней цитадели сохранилась до сих пор.

  • Концертный зал

    Новая древняя Грузия

    Этот необычный комплекс, спроектированный в 2012 году известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом, после того, как он был построен, вызвал в Грузии острые споры. Но сегодня Тбилиси уже невозможно представить без двух гигантских цилиндрических "перископов", внутри которых расположились музыкальный театр и выставочный зал. Смелый эксперимент себя оправдал.

  • Дом юстиции на берегу Куры

    Новая древняя Грузия

    Еще один примечательный и причудливый проект Фуксаса - Дом юстиции на берегу Куры: прозрачные стены, разноуровневая крыша, напоминающая шляпки грибов. Здесь можно получить любую справку, решить любые вопросы, связанные с оформлением документов, зарегистрировать брак, рождение ребенка, имущественный договор... Все - в одном месте, так сказать, у одного окошка.

  • Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel

    Новая древняя Грузия

    Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel в центре Тбилиси в советские времена называлась просто "Иверия". Ее построили в 1967 году, в первую очередь, для иностранных туристов. После войны в Абхазии в "Иверии" до 2004 года жили грузинские беженцы. Потом ее полностью реконструировали, и она превратилась в современный пятизвездочный отель с бассейнами, спа-центром и великолепной террасой на 19-м этаже.

  • Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии.

    Новая древняя Грузия

    Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии. Его возвели по проекту Георгия Чахава (в то время министра автомобильных дорог) в 1974 году. Очень современное здание со сложной конструкцией отлично вписалось в сложный рельеф. Сегодня требованиям экономичности и экологичности оно не отвечает: слишком много тепла уходит "на улицу".

  • Традиционные тбилисские дворики

    Новая древняя Грузия

    Традиционные тбилисские дворики часто называют итальянскими. Понятно, почему: они такие же шумные, и люди здесь живут такие же близкие друг другу и такие же эмоциональные. И все же это именно тбилисские дворы - с их неповторимыми деревянными балконами и лоджиями, резными перилами и лестницами. Сегодня многие из них отреставрированы. Но далеко не все...

  • Лоджии камикадзе

    Новая древняя Грузия

    А это новодел. Но новодел не богатых, а бедных. Рискованную строительную конструкцию организаторы выставки в Немецком архитектурном музее во Франкфурте назвали "Лоджии камикадзе".

  • Холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel

    Новая древняя Грузия

    Так выглядит холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel, оформленной дизайн-студией Rooms, которую основали Ната Джанберидзе и Кети Толорая. Раньше на этом месте была типография, закрывшаяся несколько лет назад. В оформлении использовано множество винтажных предметов. Ночь в двухместном номере стоит около 200 евро.

    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


Смотреть видео 24:36

Вахтанг Кикабидзе: Путин хочет посадить Грузию на цепь

Контекст

Новая древняя Грузия

Немецкий архитектурный музей во Франкфурте-на-Майне знакомит с Тбилиси, с его древними, советскими и современными архитектурными шедеврами. (11.10.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение МВД Грузии

Аудио- и видеофайлы по теме

Что говорят в Батуми и его окрестностях о конфликте между Грузией и РФ  

Вахтанг Кикабидзе: Путин хочет посадить Грузию на цепь  

Реакция Германии на протесты в Грузии  

Также по теме

Georgien Tiflis Proteste der Opposition gegen die Regierung

В Тбилиси десятки тысяч человек протестуют против провала избирательной реформы 17.11.2019

"Альянс патриотов Грузии" и другие оппозиционные силы организовали независимо друг от друга две акции протеста против отказа парламента вводить пропорциональную систему выборов.

Georgien | Menschen protestieren gegen den Besuch der russischen Delegation in Tiflis

Оппозиционеры пытаются штурмовать парламент Грузии 20.06.2019

Митингующие требуют отставки Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента Грузии. Протесты связаны с участием делегации России в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия.

Реклама

Самые читаемые

Золотые купола и Горбачев: продается самый странный дворец Германии  

Зарплаты больше, налоги ниже: почему и куда эмигрируют немцы  

Парламентские выборы в Беларуси: скучно, но с интригой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно