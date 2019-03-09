 Полиция в Стамбуле разогнала демонстрацию за права женщин | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.11.2019

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Мир

Полиция в Стамбуле разогнала демонстрацию за права женщин

В Стамбуле прошла акция с призывами расширить права женщин. Стражи порядка применили слезоточивый газ для ее разгона. ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы с насилием в отношении женщин.

Участники акции и полицейские в Стамбуле

Полицейские разогнали массовую демонстрацию за права женщин в Стамбуле. Участники акции в понедельник, 25 ноября, прошли маршем с баннерами и плакатами с призывами расширить права женщин. В демонстрации приняли участие около 2 тысяч человек. Полиция применила для разгона слезоточивый газ и пластиковые пули.

Контекст

Каждая четвертая женщина в Германии становится жертвой домашнего насилия. Амалия и ее 14-летняя дочь пошли на курсы самообороны, чтобы уметь постоять за себя. (25.11.2019)

Все больше женщин в мире использует силу интернета, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам сексизма и насилия. DW рассказывает, какие фразы произвели самый большой эффект. (23.10.2019)

По данным турецких правозащитников, с начала 2019 года в республике были убиты 378 женщин, а в прошлом году - 440. Активисты неоднократно обвиняли судебные власти Турции в назначении чрезмерно мягких наказаний виновным в насилии над женщинами.

Акции против насилия в отношении женщин прошли в минувшие выходные во многих странах мира. Протесты были приурочены к объявленному ООН Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября.

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  • Картина с лицом женщины

    Художники выступили против насилия

    Борьба за жизнь

    25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Холодное оружие

    Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Сто тысяч в год

    По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Знакомые преступники

    В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

  • Нож

    Художники выступили против насилия

    Тревожный сигнал

    К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Незаменимая поддержка

    До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 25:46

Татуировки для женщин: тату-мастер прячет шрамы на телах жертв насилия. Европа в Фокусе

Контекст

Художники выступили против насилия

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин. Художники со всего мира призывают обратить внимание на эту проблему. (25.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Татуировки для женщин: тату-мастер прячет шрамы на телах жертв насилия. Европа в Фокусе  

Издевательства над женщинами в Турции и протест хеви-метал в Польше - "Европа в фокусе"  

Почему с насилием против женщин так трудно бороться  

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