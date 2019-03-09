Полиция в Стамбуле разогнала демонстрацию за права женщин

В Стамбуле прошла акция с призывами расширить права женщин. Стражи порядка применили слезоточивый газ для ее разгона. ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы с насилием в отношении женщин.
Полицейские разогнали массовую демонстрацию за права женщин в Стамбуле. Участники акции в понедельник, 25 ноября, прошли маршем с баннерами и плакатами с призывами расширить права женщин. В демонстрации приняли участие около 2 тысяч человек. Полиция применила для разгона слезоточивый газ и пластиковые пули.
По данным турецких правозащитников, с начала 2019 года в республике были убиты 378 женщин, а в прошлом году - 440. Активисты неоднократно обвиняли судебные власти Турции в назначении чрезмерно мягких наказаний виновным в насилии над женщинами.
Акции против насилия в отношении женщин прошли в минувшие выходные во многих странах мира. Протесты были приурочены к объявленному ООН Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября.
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