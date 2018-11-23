Полиция в Париже применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов

Полиция в Париже применила водометы и слезоточивый газ против активистов гражданского движения "Желтые жилеты", которые несколько раз попытались преодолеть заграждения на Елисейских полях и прорваться к закрытой для протестов площади Согласия. Ни одному демонстранту не удалось проникнуть в закрытую зону вокруг Елисейского дворца, сообщила полиция в субботу, 24 ноября.

По данным полиции, данные инциденты связаны с "присутствием правых экстремистов", которые совершали агрессивные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Некоторые демонстранты разбирали дорожное покрытие и возводили баррикады.

В новой акции против повышения цен на топливо в центре Парижа участвуют тысячи человек в неоново-желтых жилетах. В соцсетях активисты "Желтых жилетов" призвали заблокировать движение транспорта по всей столице, а также в ряде других городов.

3 тысячи полицейских

Порядок в Париже охраняют около 3 тысяч полицейских. Утром субботы полиция окружила зону, включающую площадь Согласия, здание Национального собрания и часть Елисейских полей. "В этой зоне не могут проводиться демонстрации, собрания, шествия, связанные с "Желтыми жилетами", - заявил начальник парижской полиции Мишель Дельпюш.

Протесты против повышения цен на топливо начались во Франции неделю назад. 17 ноября в акциях по всей стране, по данным AFP, участвовали почти 300 тысяч человек. Во время протестов погибли два человека. В Порт-ле-Валанс в департаменте Дром на юго-востоке страны 20 ноября мотоциклист попытался объехать пробку, возникшую после перекрытия "желтыми жилетами" дороги, и столкнулся с грузовиком. 17 ноября, в городе Пон-де-Бовуазен в департаменте Изер на востоке страны погибла участница протестной акции, оказавшаяся под колесами автомобиля.

За прошедшие с начала акций протеста дни был отмечен и ряд других инцидентов, в которых были пострадавшие. Всего были ранены около 530 человек, 17 из них тяжело, сообщает AFP.

"Желтые жилеты" протестуют против запланированного к 1 января 2019 года повышения налогов на дизельное топливо и бензин. Как ожидается, 27 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон представит "социальный пакт", в котором будет идти речь о "справедливом и демократичном" повышении налогов на дизельное топливо.

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