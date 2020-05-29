Полиция в Миннеаполисе задержала съемочную группу CNN

В американском штате Миннесота полиция задержала съемочную группу телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах в городе Миннеаполисе после убийства белым полицейским афроамериканца. На видеозаписи на сайте телеканала можно увидеть, как полицейские окружили чернокожего журналиста CNN Омара Хименеса, работавшего в прямом эфире в пятницу, 29 мая.

Репортер указал сотрудникам правоохранительных органов, что он и его коллеги являются представителями СМИ, добавив, что они готовы сменить дислокацию, если им по какой-то причине нельзя находиться именно в этом месте. В ответ полицейские заявили, что журналист арестован, и надели на него наручники. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, ответа не последовало.

Беспорядки в Миннеаполисе, не прекращающиеся уже третий день, вспыхнули после убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. На видео, выложенном в соцсетях, видно, как белый полицейский на протяжении нескольких минут душит коленом лежащего на асфальте Флойда, который молит о помощи и кричит, что не может дышать. Вскоре после задержания Флойд скончался в больнице.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз вечером в четверг, 28 мая, вызвал на помощь национальную гвардию и ввел чрезвычайное положение в Миннеаполисе и окрестностях.

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