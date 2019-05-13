Полиция в Екатеринбурге задерживает протестующих против строительства церкви

В Екатеринбурге во вторник, 14 мая, второй день подряд проходит стихийная акция протеста жителей города против строительства церкви. Вечером протестующим снова удалось повалить часть забора, которым 13 мая огородили сквер, и утопить несколько его секций в реке, сообщило местное издание E1.ru.

К скверу в течение вечера было стянуто большое число полицейских и сотрудников ОМОН. В мегафоны представители областного министерства общественной безопасности оповестили собравшихся о "незаконности их действий" и потребовали прекратить акцию. Позже в результате столкновений протестующих с полицией, по данным местных СМИ, были задержаны 28 человек, в том числе трое подростков.

Местные СМИ сообщают, что бойцы ОМОНа начали оттеснять протестующих от места запланированного строительства церкви. В полицейских бросают камни.

Власти Екатеринбурга не намерены отказываться от планов строительства церкви

Вечером 13 мая около двух тысяч человек собрались с требованием сохранить сквер и отказаться от строительства в этом месте храма Святой Екатерины. Несмотря на присутствие охранников ЧОПа, они повалили забор и заняли сквер.

Поздно вечером туда приехали "сторонники строительства храма" - несколько десятков молодых людей спортивного вида, на одежде которых, по данным местных СМИ, был виден логотип академии единоборств "Русской медной компании". Они силой оттеснили участников протестной акции из сквера и восстановили поваленный забор. При этом полиция наблюдала за происходящим со стороны и не вмешивалась.

Власти не собираются отказываться от планов построить церковь на месте сквера в центре Екатеринбурга . Об этом заявил во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. По его словам, "Русская медная компания" подготовила все документы и получила разрешение на строительные работы.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре Киево-Печерская лавра на 23 гектарах На территории лавры расположены 140 зданий и сооружений различного назначения: от древнерусских храмов и музеев до свечного завода и гостиниц. Лавра условно разделена на две части: верхнюю, где находится музейный комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, и нижнюю, которой пользуется Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре Троицкая надвратная церковь в аварийном состоянии Троицкая надвратная церковь упоминается еще в "Повести временных лет" Нестора Летописца. Она расположена над главными входными воротами в Киево-Печерскую лавру на территории музейного комплекса. Сейчас церковь - в строительных лесах. Недавно началась реставрация памятника, поскольку он находится в аварийном состоянии. На восстановление церкви выделили 17 миллионов гривен.

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре Успенский собор нужен всем Успенский собор заложили еще в 1073 году на деньги князя Святослава Ярославича. Князь не только подарил землю под церковь, но и собственноручно копал ров под ее фундамент. Храм был взорван во время нацистской оккупации в ноябре 1941 года и восстановлен в 2000 году. Сейчас это музей. Только на большие церковные праздники в нем проводятся службы УПЦ МП.

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре Иконостас на деньги немцев Иконостас Успенского собора восстанавливали за счет немецких налогоплательщиков. Правительство Германии выделило на это 200 тысяч немецких марок, а Украинско-немецкий экономический форум - еще 20 тысяч. Над иконостасом работали закарпатские резчики.

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре Трапезная церковь и Фуко: что общего? В советское время в Трапезной церкви был музей атеизма, а вместо паникадила (люстры) висел так называемый "маятник Фуко". Свод церкви уникален, поскольку лежит прямо на стенах храма и является копией свода Софийского собора в Константинополе. Трапезная церковь - это часть музейного комплекса, но здесь также проводятся заседания Синода УПЦ МП.

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре Трапезная палата Трапезная палата и церковь составляют единый комплекс, но архитектурно разграничены. Это одна из поздних церквей Киево-Печерской Лавры, возведенная в 1893-1895 годах. Разбивку стен под живопись и проект иконостаса в Трапезной палате сделал российский архитектор Алексей Щусев, который позже построил мавзолей Ленина в Москве. Сейчас в Трапезной палате УПЦ МП продает иконы и свечи.

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре В пещеры за исцелением Нижней частью лавры управляет УПЦ МП. На этой территории находятся ближние и дальние пещеры. В них похоронен основатель Печерского монастыря Антоний. Также в пещерах покоятся мощи более сотни святых, в частности, Нестора Летописца, Моисея Угрина, Никона Печерского, Ильи Муромца. Паломники приходят в пещеры в надежде на исцеление. Вход туда бесплатный.

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре Гостиницы для паломников На территории нижней лавры много новостроек, за что критикуют ее настоятеля Павла. Митрополита упрекают, что из-за строительства новых сооружений Киево-Печерскую лавру могут исключить из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Но строительство в лавре не прекращается. На ее территории уже построили несколько гостиниц для паломников.

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре Расширение ворот УПЦ МП также критикуют за перестройку въездных ворот нижней лавры, через которые теперь могут проезжать грузовики.

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре Больнице не место в лавре? До 2013 года в лавре действовал центр лечения больных СПИДом. По словам активистов Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД, благодаря связям с тогдашней властью наместник лавры добился, чтобы больницу оттуда выселили. До сих пор в помещении ведутся ремонтные работы. На здании уже появились купола. Автор: Лилия Ржеутская

