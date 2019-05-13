 Полиция в Екатеринбурге задерживает протестующих против строительства церкви | Новости из Германии о России | DW | 14.05.2019

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Россия

Полиция в Екатеринбурге задерживает протестующих против строительства церкви

На месте будущей стройки второй день подряд проходят массовые акции протеста. Власти не намерены отказываться от возведения храма на месте сквера в центре Екатеринбурга.

Стихийный протест против строительства церкви в Екатеринбурге

Стихийный протест против строительства церкви в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во вторник, 14 мая, второй день подряд проходит стихийная акция протеста жителей города против строительства церкви. Вечером протестующим снова удалось повалить часть забора, которым 13 мая огородили сквер, и утопить несколько его секций в реке, сообщило местное издание E1.ru.

К скверу в течение вечера было стянуто большое число полицейских и сотрудников ОМОН. В мегафоны представители областного министерства общественной безопасности оповестили собравшихся о "незаконности их действий" и потребовали прекратить акцию. Позже в результате столкновений протестующих с полицией, по данным местных СМИ, были задержаны 28 человек, в том числе трое подростков.

Местные СМИ сообщают, что бойцы ОМОНа начали оттеснять протестующих от места запланированного строительства церкви. В полицейских бросают камни.

Власти Екатеринбурга не намерены отказываться от планов строительства церкви

Контекст

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Вечером 13 мая около двух тысяч человек собрались с требованием сохранить сквер и отказаться от строительства в этом месте храма Святой Екатерины. Несмотря на присутствие охранников ЧОПа, они повалили забор и заняли сквер.

Поздно вечером туда приехали "сторонники строительства храма" - несколько десятков молодых людей спортивного вида, на одежде которых, по данным местных СМИ, был виден логотип академии единоборств "Русской медной компании". Они силой оттеснили участников протестной акции из сквера и восстановили поваленный забор. При этом полиция наблюдала за происходящим со стороны и не вмешивалась.

Власти не собираются отказываться от планов построить церковь на месте сквера в центре Екатеринбурга . Об этом заявил во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. По его словам, "Русская медная компания" подготовила все документы и получила разрешение на строительные работы.

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    Автор: Лилия Ржеутская


 

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